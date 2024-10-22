Ми не відступимо. Польща публічно принизила команду Лаврова

Польща закриває ще одне консульство РФ

Глава МЗС Польщі пояснив необхідність закриття російського генконсульства в Познані.

Він звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Як міністр закордонних справ, мій обов'язок — рішуче реагувати. Перший крок — закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Що важливо розуміти, у Польщі є три генеральні консульства Росії — окрім Познані, це Краків і Гданськ.

Rosja prowadzi wojnę hybrydową. Dopuszcza się prób dywersji na terenie Polski. Jako Minister Spraw Zagranicznych moim obowiązkiem jest stanowczo zareagować. Pierwszy krok to zamknięcie Konsulatu Rosji w Poznaniu.



Nie cofniemy się ani o krok. Bronimy Rzeczpospolitej, bronimy… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2024

На закриття російського консульства Сікорський натякнув раніше, анонсувавши рішення для протидії диверсіям Москви на польській території.

Зеленський прокоментував поточні відносини з Польщею

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він плекає надію на подальший позитивний розвиток відносин із Польщею з початком головування сусідньої країни в ЄС.

Враховуючи той фактор, що Польща — наш сусід, тому Україна в будь-якому разі отримає більше позитиву від польського головування.

Вниз чи вгору — міняється. Головне, щоб не рівненько, знаєте, як на кардіограмі, — відповів президент на запитання, чи рухаються відносини з Польщею вниз та чи стане головування Польщі у Раді ЄС викликом для України. Поширити

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що і в Києва, і у Варшави є свої інтереси, і важливо, що обидві держави спілкуються між собою цивілізовано.