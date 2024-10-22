Ми не відступимо. Польща публічно принизила команду Лаврова
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми не відступимо. Польща публічно принизила команду Лаврова

Сікорський
Джерело:  online.ua

22 жовтня шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

Головні тези:

  • Польща намагається захиститися від гібридної війни, яку веде РФ.
  • Володимир Зеленський висловив надію на позитивний розвиток відносин з Польщею під час головування країни у ЄС.
  • Польща та Україна захищають власні інтереси, однак спілкуються цивілізовано.

Польща закриває ще одне консульство РФ

Глава МЗС Польщі пояснив необхідність закриття російського генконсульства в Познані.

Він звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Як міністр закордонних справ, мій обов'язок — рішуче реагувати. Перший крок — закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків.

Радослав Сікорський 

Радослав Сікорський 

Глава МЗС Польщі

Що важливо розуміти, у Польщі є три генеральні консульства Росії — окрім Познані, це Краків і Гданськ.

На закриття російського консульства Сікорський натякнув раніше, анонсувавши рішення для протидії диверсіям Москви на польській території.

Зеленський прокоментував поточні відносини з Польщею

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він плекає надію на подальший позитивний розвиток відносин із Польщею з початком головування сусідньої країни в ЄС.

Враховуючи той фактор, що Польща — наш сусід, тому Україна в будь-якому разі отримає більше позитиву від польського головування.

Вниз чи вгору — міняється. Головне, щоб не рівненько, знаєте, як на кардіограмі, — відповів президент на запитання, чи рухаються відносини з Польщею вниз та чи стане головування Польщі у Раді ЄС викликом для України.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що і в Києва, і у Варшави є свої інтереси, і важливо, що обидві держави спілкуються між собою цивілізовано.

У нас на початку війни був тільки один інтерес: Росія — ворог. Війна триває довго. Інтереси різні. Вони захищають свої інтереси. Ми — свої. Але ми в цивілізованому діалозі — і це добре.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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