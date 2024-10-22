Ми не відступимо. Польща публічно принизила команду Лаврова

22 жовтня шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.
Головні тези:
- Польща намагається захиститися від гібридної війни, яку веде РФ.
- Володимир Зеленський висловив надію на позитивний розвиток відносин з Польщею під час головування країни у ЄС.
- Польща та Україна захищають власні інтереси, однак спілкуються цивілізовано.
Польща закриває ще одне консульство РФ
Глава МЗС Польщі пояснив необхідність закриття російського генконсульства в Познані.
Він звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.
Що важливо розуміти, у Польщі є три генеральні консульства Росії — окрім Познані, це Краків і Гданськ.
На закриття російського консульства Сікорський натякнув раніше, анонсувавши рішення для протидії диверсіям Москви на польській території.
Зеленський прокоментував поточні відносини з Польщею
За словами українського лідера Володимира Зеленського, він плекає надію на подальший позитивний розвиток відносин із Польщею з початком головування сусідньої країни в ЄС.
Враховуючи той фактор, що Польща — наш сусід, тому Україна в будь-якому разі отримає більше позитиву від польського головування.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що і в Києва, і у Варшави є свої інтереси, і важливо, що обидві держави спілкуються між собою цивілізовано.
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