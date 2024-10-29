Життя жорстоке. Дуда повідомив про тиск на Зеленського

Польський лідер Анджей Дуда стверджує, що союзники України здійснюють тиск на главу держави Володимира Зеленського, і це, мовляв, також вплинуло на відносини Києва та Варшави.

Дуда прокоментував погіршення відносин Польщі та України

За словами президента Польщі, його країна більше не в змозі передавати Україні таку кількість зброї, як робила це в минулому.

Він також припустив, що це могло негативно вплинути на відносини між Києвом та Варшавою.

Ми дали те, що могли дати, і дали швидко, коли це було потрібно, і це наша велика гордість, тільки відтоді минуло вже два роки. Я з жалем констатую, що життя жорстоке. Анджей Дуда Президент Польщі

Окрім того, польський лідер запевнив, що дбає про добрі відносини з Україною.

На його переконання, причини погіршення відносин з Києвом також відбулися через тиск, який чинять на президента Володимира Зеленського "його найбільші донори, тобто ті, хто дає йому сьогодні найбільшу кількість зброї".

Чому Польща не передає Україні нову зброю для ведення війни

Анджей Дуда не заперечує той факт, що Україна повинна продовжувати воювати, щоб захистити не лише себе, але й усю Європу від російської агресії.

Але сьогодні ми вже не в змозі передавати таку кількість зброї, яку ми передавали в минулому, тому що ми вже передали, а нову зброю відповідальний політик просто не може передавати, — зазначив він. Поширити

Журналісти також попросили польського лідера прокоментувати зміцнення відносин між Україною та Німеччиною.

Анджей Дуда почав стверджувати, що "сьогодні Німеччина поширює свій вплив в Україні, вони сильні".