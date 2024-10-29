Життя жорстоке. Дуда повідомив про тиск на Зеленського

Польський лідер Анджей Дуда стверджує, що союзники України здійснюють тиск на главу держави Володимира Зеленського, і це, мовляв, також вплинуло на відносини Києва та Варшави.
Головні тези:
- Польський лідер Анджей Дуда розкриває причини погіршення відносин з Україною.
- Він також пояснив, чому не може передавати Україні нову зброю для ведення війни.
- Анджей Дуда нагадав про важливість добрих відносин з українським народом.
Дуда прокоментував погіршення відносин Польщі та України
За словами президента Польщі, його країна більше не в змозі передавати Україні таку кількість зброї, як робила це в минулому.
Він також припустив, що це могло негативно вплинути на відносини між Києвом та Варшавою.
Окрім того, польський лідер запевнив, що дбає про добрі відносини з Україною.
На його переконання, причини погіршення відносин з Києвом також відбулися через тиск, який чинять на президента Володимира Зеленського "його найбільші донори, тобто ті, хто дає йому сьогодні найбільшу кількість зброї".
Чому Польща не передає Україні нову зброю для ведення війни
Анджей Дуда не заперечує той факт, що Україна повинна продовжувати воювати, щоб захистити не лише себе, але й усю Європу від російської агресії.
Журналісти також попросили польського лідера прокоментувати зміцнення відносин між Україною та Німеччиною.
Анджей Дуда почав стверджувати, що "сьогодні Німеччина поширює свій вплив в Україні, вони сильні".
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