Життя жорстоке. Дуда повідомив про тиск на Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Життя жорстоке. Дуда повідомив про тиск на Зеленського

Зеленський та Дуда
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Джерело:  online.ua

Польський лідер Анджей Дуда стверджує, що союзники України здійснюють тиск на главу держави Володимира Зеленського, і це, мовляв, також вплинуло на відносини Києва та Варшави.

Головні тези:

  • Польський лідер Анджей Дуда розкриває причини погіршення відносин з Україною.
  • Він також пояснив, чому не може передавати Україні нову зброю для ведення війни.
  • Анджей Дуда нагадав про важливість добрих відносин з українським народом.

Дуда прокоментував погіршення відносин Польщі та України

За словами президента Польщі, його країна більше не в змозі передавати Україні таку кількість зброї, як робила це в минулому.

Він також припустив, що це могло негативно вплинути на відносини між Києвом та Варшавою.

Ми дали те, що могли дати, і дали швидко, коли це було потрібно, і це наша велика гордість, тільки відтоді минуло вже два роки. Я з жалем констатую, що життя жорстоке.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

Окрім того, польський лідер запевнив, що дбає про добрі відносини з Україною.

На його переконання, причини погіршення відносин з Києвом також відбулися через тиск, який чинять на президента Володимира Зеленського "його найбільші донори, тобто ті, хто дає йому сьогодні найбільшу кількість зброї".

Чому Польща не передає Україні нову зброю для ведення війни

Анджей Дуда не заперечує той факт, що Україна повинна продовжувати воювати, щоб захистити не лише себе, але й усю Європу від російської агресії.

Але сьогодні ми вже не в змозі передавати таку кількість зброї, яку ми передавали в минулому, тому що ми вже передали, а нову зброю відповідальний політик просто не може передавати, — зазначив він.

Журналісти також попросили польського лідера прокоментувати зміцнення відносин між Україною та Німеччиною.

Анджей Дуда почав стверджувати, що "сьогодні Німеччина поширює свій вплив в Україні, вони сильні".

Це так, що у важкі часи, мабуть, українська влада виходить з того, що з таким партнером краще дружити, — додав він.

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