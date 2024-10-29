Це самогубство. Солдати РФ зривають плани наступу в Україні

Російські загарбники відмовляються наступати на Запорізькому напрямку, оскільки знають, що все закінчиться їхньою ліквідацією.
Головні тези:
- Російські солдати відмовляються наступати на Запорізькому напрямку через усвідомлення ризиків і втрат.
- Українські захисники успішно стримують ворога, завдаючи значних втрат армії РФ.
- Генштаб ЗСУ повідомляє про 104 атаки російських загарбників протягом 29 жовтня.
Солдати РФ знову бояться йти в наступу
Як вдалося дізнатися партизанам “АТЕШ”, окремі взводи російських окупаційних військ у Запорізькій області відмовляються переходити в наступ.
Окрім того, наголошується, що їх вже затримала військова поліція.
Російські окупанти усвідомлюють, що штурм української оборони — це дорога в один кінець, тому вони не збираються ризикувати власним життям.
Також “АТЕШ” дізнався, що російське військове керівництво має намір залучити нові підрозділи на цей напрямок, замінюючи втрачені формування строковиками.
Ситуація на фронті 29 жовтня — що відомо
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що армія РФ не полишає спроб просуватися в глибину території України.
Українські захисники стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. Протягом 29 жовтня на фронті відбулося 104 атаки з боку російських загарбників.
Окрім того, наголошується, що найактивніше ворог проводить штурми на Куп’янському та Курахівському напрямках. Також окупанти активно діють на Сіверському та Покровському напрямках.
Генштаб ЗСУ також додає, що армія РФ завдала 9 авіаційних ударів, застосувавши 17 КАБів по Курській області — тобто по власній території.
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