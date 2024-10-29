Це самогубство. Солдати РФ зривають плани наступу в Україні

Російські загарбники відмовляються наступати на Запорізькому напрямку, оскільки знають, що все закінчиться їхньою ліквідацією.

Солдати РФ знову бояться йти в наступу

Як вдалося дізнатися партизанам “АТЕШ”, окремі взводи російських окупаційних військ у Запорізькій області відмовляються переходити в наступ.

Окрім того, наголошується, що їх вже затримала військова поліція.

Російські окупанти усвідомлюють, що штурм української оборони — це дорога в один кінець, тому вони не збираються ризикувати власним життям.

Також “АТЕШ” дізнався, що російське військове керівництво має намір залучити нові підрозділи на цей напрямок, замінюючи втрачені формування строковиками.

На Запорізькому напрямку міцна та укріплена лінія бойового зіткнення. Тому наступати там — самогубство для росіян. ... Там зараз ніхто не наступає, тільки кусають один одного, — пише видання Kyiv Post з посиланням на своїх інсайдерів. Поширити

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Ситуація на фронті 29 жовтня — що відомо

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що армія РФ не полишає спроб просуватися в глибину території України.

Українські захисники стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. Протягом 29 жовтня на фронті відбулося 104 атаки з боку російських загарбників.

Окрім того, наголошується, що найактивніше ворог проводить штурми на Куп’янському та Курахівському напрямках. Також окупанти активно діють на Сіверському та Покровському напрямках.

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах населених пунктів Марчихина Буда, Микільське, Нова Січ, скинувши при цьому п’ять КАБів. Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, серед яких Волфине, Тур’я, Басівка, Мхи, Ободи, Журавка. Поширити

Генштаб ЗСУ також додає, що армія РФ завдала 9 авіаційних ударів, застосувавши 17 КАБів по Курській області — тобто по власній території.