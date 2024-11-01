Нанести удар. В Конгрессе озвучили неожиданную идею касательно помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Нанести удар. В Конгрессе озвучили неожиданную идею касательно помощи Украине

Майк Тернер
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Источник:  Голос Америки

США и члены НАТО должны немедленно обсудить, следует ли нанести удар по солдатам КНДР, если они непосредственно вступят в войну против Украины на стороне России. С таким предложением выступил глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер.

Главные тезисы

  • Майк Тернер предлагает обсудить возможность атаки на солдат КНДР со стороны Штатов и других членов Альянса.
  • Как считает политик, выгнать солдат КНДР из Европы нужно немедленно.
  • В НАТО и США на это неожиданное предложение пока не отреагировали.

США и НАТО могут взять на себя солдат КНДР

По мнению американского конгрессмена, Украина имеет полное право атаковать оружием союзников российские военные объекты, которые находятся в глубине вражеской территории.

Майк Тернер также обратил внимание, что вступление в эту войну сил Северной Кореи должно стать красной линией для Штатов и НАТО.

Более того, он настаивает, чтобы партнеры Украины немедленно обсудили возможность атак на оккупантов из КНДР, которые будут находиться на фронте.

Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они в Украине, и которые атакуют ее.

Майк Тернер

Майк Тернер

Глава комитета по разведке Палаты представителей США

Тернер призывает немедленно выгнать солдат КНДР из Европы

Как отметил политик, "северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну".

И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейской стране и не нападали на нее, — подчеркнул Майк Тернер.

Он также добавил, что решение о непосредственной атаке на солдат КНДР, возможно, союзники Украины не смогут единогласно поддержать, однако его нужно срочно обсудить.

Я думаю, что они должны обсудить, что северокорейские войска не должны быть свободны от того, чтобы они были военными целями Соединенных Штатов и НАТО, — подытожил конгрессмен.

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