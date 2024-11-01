Нанести удар. В Конгрессе озвучили неожиданную идею касательно помощи Украине

США и члены НАТО должны немедленно обсудить, следует ли нанести удар по солдатам КНДР, если они непосредственно вступят в войну против Украины на стороне России. С таким предложением выступил глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер.
Главные тезисы
- Майк Тернер предлагает обсудить возможность атаки на солдат КНДР со стороны Штатов и других членов Альянса.
- Как считает политик, выгнать солдат КНДР из Европы нужно немедленно.
- В НАТО и США на это неожиданное предложение пока не отреагировали.
США и НАТО могут взять на себя солдат КНДР
По мнению американского конгрессмена, Украина имеет полное право атаковать оружием союзников российские военные объекты, которые находятся в глубине вражеской территории.
Майк Тернер также обратил внимание, что вступление в эту войну сил Северной Кореи должно стать красной линией для Штатов и НАТО.
Более того, он настаивает, чтобы партнеры Украины немедленно обсудили возможность атак на оккупантов из КНДР, которые будут находиться на фронте.
Тернер призывает немедленно выгнать солдат КНДР из Европы
Как отметил политик, "северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну".
Он также добавил, что решение о непосредственной атаке на солдат КНДР, возможно, союзники Украины не смогут единогласно поддержать, однако его нужно срочно обсудить.
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