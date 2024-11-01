Завдати удару. У Конгресі озвучили неочікувану ідею щодо допомоги Україні

США та члени НАТО повинні негайно обговорити, чи варто завдати удару по солдатах КНДР, якщо вони безпосередньо вступлять у війну проти України на боці Росії. З такою пропозицією виступив очільник комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер.
Головні тези:
- Майк Тернер пропонує обговорити можливість атаки на солдатів КНДР з боку Штатів та інших членів Альянсу.
- Як вважає політик, вигнати солдатів КНДР з Європи потрібно негайно.
- У НАТО та США на цю неочікувану пропозицію поки не відреагували.
США і НАТО можуть взяти на себе солдатів КНДР
На переконання американського конгресмена, Україна має повне право атакувати зброєю союзників російські воєнні об’єкти, які знаходяться вглибині ворожої території.
Майк Тернер також звернув увагу на те, що вступ у цю війну сил Північної Кореї має стати червоною лінією для Штатів і НАТО.
Ба більше, він наполягає, щоб партнери України негайно обговори можливість атак на окупантів з КНДР, які перебуватимуть на фронті
Тернер закликає вигнати солдатів КНДР з Європи
Як зазначив політик, "північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну".
Він також додав, що рішення про безпосередню атаку на солдатів КНДР, можливо, союзники України не зможуть одноголосно підтримати, однак його все одно потрібно терміново обговорити.
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