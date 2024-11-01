Атака РФ на Україну. Сили ППО знищили понад 30 ударних дронів і ракету
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Україну. Сили ППО знищили понад 30 ударних дронів і ракету

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 1 листопада російські загарбники завдали нового комбінованого удару по мирних українських містах та селах. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Жодна з російських ракет не досягла своєї цілі.
  • Українські воїни успішно знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59/69.
  • Атака ворога призвела до пошкоджень цивільних об'єктів на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Що відомо про атаку РФ на Україну 1 листопада

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, фактично ворог розпочав новий повітряний напад ще о 18:00 31 жовтня.

Російські окупанти випустили 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини.

Окрім того, для атаки армія РФ використала 48 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотники невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ — РФ.

Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки ворожих цілей вдалося знищити українській ППО

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ наголошує, що станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі.

Фото: facebook.com/kpszsu

Окрім того, вказано, що українські воїни змогли успішно знищити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей.

Повітряний бій тривав над Кіровоградською, Київською, Черкаською, Вінницькою, Житомирською, Хмельницькою, Сумською, Чернігівською, Одеською та Полтавською областями.

За попередніми результатами обійшлось без жертв. Однак, внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

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