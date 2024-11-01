Атака РФ на Україну. Сили ППО знищили понад 30 ударних дронів і ракету

Уночі 1 листопада російські загарбники завдали нового комбінованого удару по мирних українських містах та селах. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Жодна з російських ракет не досягла своєї цілі.
- Українські воїни успішно знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59/69.
- Атака ворога призвела до пошкоджень цивільних об'єктів на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.
Що відомо про атаку РФ на Україну 1 листопада
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, фактично ворог розпочав новий повітряний напад ще о 18:00 31 жовтня.
Російські окупанти випустили 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини.
Окрім того, для атаки армія РФ використала 48 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотники невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ — РФ.
Скільки ворожих цілей вдалося знищити українській ППО
Пресслужба Повітряних сил ЗСУ наголошує, що станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі.
Окрім того, вказано, що українські воїни змогли успішно знищити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей.
Повітряний бій тривав над Кіровоградською, Київською, Черкаською, Вінницькою, Житомирською, Хмельницькою, Сумською, Чернігівською, Одеською та Полтавською областями.
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