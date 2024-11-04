Силы ПВО сбили 50 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 50 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 50 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Read in English
Читати українською

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину баллистикой, управляемыми авиабомбами и 80 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила 50 вражеских дронов.

Главные тезисы

  • Украинские воздушные силы сбили 50 вражеских дронов в ходе атаки РФ на несколько областей Украины.
  • Российские войска запустили баллистическую ракету и управляемые авиабомбы, а также эксплуатировали беспилотники типа Shahed в нападении на украинскую территорию.
  • Защитные военные подразделения Украины успешно отразили нападение с использованием зенитных ракетных войск, авиации и других технических средств.
  • В ходе атаки на Киев вооруженные силы РФ потеряли все свои беспилотники благодаря эффективному действию ПВО Украины.
  • Обломки соответствующих дронов упали в местности без вредных последствий для гражданского населения.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М" по Днепропетровщине из Ростовской области и атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину.

БпЛА типа Shahed и неустановленного типа российские захватчики запускали из Брянщины, Курщины и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 8.30 подтверждено избиение 50 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

Фото — t.me/kpszsu

27 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Россия в очередной раз атаковала дронами Киев

В ночь на 4 ноября Киев в очередной раз оказался под атакой беспилотников вооруженных сил РФ. Однако силы ПВО обезвредили все дроны кафиров.

Очередная ночь с очередной атакой на Киев беспилотников вооруженных сил России. Враг использовал уже привычную тактику. Но снова не достиг цели — наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БПЛА противника были обезврежены, — сообщили в КМВА.

В результате атаки дронов на Киев произошло падение обломков БпЛА. В частности, они свалились в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

Были зафиксированы локальные пожары — горелая трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия передаст Украине системы ПВО NASAMS
Норвегия передаст Украине системы ПВО NASAMS
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 39 БПЛА РФ во время ночной вражеской атаки
Воздушные Силы ВСУ
ПВО ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?