Силы ПВО сбили 50 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину баллистикой, управляемыми авиабомбами и 80 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила 50 вражеских дронов.
Главные тезисы
- Украинские воздушные силы сбили 50 вражеских дронов в ходе атаки РФ на несколько областей Украины.
- Российские войска запустили баллистическую ракету и управляемые авиабомбы, а также эксплуатировали беспилотники типа Shahed в нападении на украинскую территорию.
- Защитные военные подразделения Украины успешно отразили нападение с использованием зенитных ракетных войск, авиации и других технических средств.
- В ходе атаки на Киев вооруженные силы РФ потеряли все свои беспилотники благодаря эффективному действию ПВО Украины.
- Обломки соответствующих дронов упали в местности без вредных последствий для гражданского населения.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М" по Днепропетровщине из Ростовской области и атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину.
БпЛА типа Shahed и неустановленного типа российские захватчики запускали из Брянщины, Курщины и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 8.30 подтверждено избиение 50 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.
27 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Россия в очередной раз атаковала дронами Киев
В ночь на 4 ноября Киев в очередной раз оказался под атакой беспилотников вооруженных сил РФ. Однако силы ПВО обезвредили все дроны кафиров.
В результате атаки дронов на Киев произошло падение обломков БпЛА. В частности, они свалились в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.
Были зафиксированы локальные пожары — горелая трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.
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