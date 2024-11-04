Силы ПВО сбили 50 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину баллистикой, управляемыми авиабомбами и 80 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила 50 вражеских дронов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М" по Днепропетровщине из Ростовской области и атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину.

БпЛА типа Shahed и неустановленного типа российские захватчики запускали из Брянщины, Курщины и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 8.30 подтверждено избиение 50 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

Фото — t.me/kpszsu

27 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Россия в очередной раз атаковала дронами Киев

В ночь на 4 ноября Киев в очередной раз оказался под атакой беспилотников вооруженных сил РФ. Однако силы ПВО обезвредили все дроны кафиров.

Очередная ночь с очередной атакой на Киев беспилотников вооруженных сил России. Враг использовал уже привычную тактику. Но снова не достиг цели — наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БПЛА противника были обезврежены, — сообщили в КМВА. Поделиться

В результате атаки дронов на Киев произошло падение обломков БпЛА. В частности, они свалились в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

Были зафиксированы локальные пожары — горелая трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.