Україна отримає від Канади систему ППО NASAMS. Коли саме

Президент України Володимир Зеленський 4 листопада провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Серед тем розмови була оборонна підтримка України.
Головні тези:
- Україна отримала підтримку від Канади у формі системи ППО NASAMS для підвищення протиповітряної оборони країни.
- NASAMS є зенітним ракетним комплексом, спроєктованим для боротьби з різними типами цілей, включаючи літаки, гелікоптери, ракети та інші маневруючі цілі.
- Очікується, що система NASAMS буде доставлена в Україну до кінця 2024 року.
Канада відправила систему ППО NASAMS для України
За словами Зеленського, Трюдо висловив підтримку Плану перемоги України.
Також сторони обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.
NASAMS — зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.
Канада передасть Україні NASAMS
Канада планує передати Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS для посилення протиповітряної оборони: це ймовірно відбудеться на початку наступного року
Про це в інтервʼю CBC News заявив міністр оборони Канади Білл Блер.
Він зазначив, що за останньою інформацією, виробники Raytheon і Kongsberg Defence and Aerospace поставлять 10 замовлених США комплексів NASAMS до кінця цього року. Канада приєдналася до цього замовлення торік.
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