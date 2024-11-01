Канада розкрила новий план щодо України

Офіційна Оттава робить все можливе, щоб наблизити перемогу України у війні. Наразі вона активно переконує союзників Києва надати ЗСУ дозвіл на далекобійні удари по воєнних цілях на території Росії, адже сама підтримує цю ідею.

Канада намагається відстояти право України на повноцінну самооборону

З заявою з цього приводу виступила очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі у Монреалі після завершення конференції щодо Формули миру.

Глава МЗС звернула увагу на те, що її країна схвалює надання Україні дозволу на удари вглиб РФ.

Окрім того, канадська дипломатка нагадала, що це є частиною самозахисту України від російської агресії.

Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію, — підкреслила Мелані Жолі. Поширити

Глави МЗС Канади та України Мелані Жолі та Андрій Сибіга

Що важливо розуміти, американські розвідники дійшли висновку, що надання дозволу Україні на далекобійні удари по території Росії принесе Києву більше проблем, ніж переваг, тому вони закликали команду президента США Джо Байдена не змінювати свою позицію з цього приводу.

Байден все ж може дати дозвіл Україні

Ще у вересні очільник Білого дому дав зрозуміти, що офіційний Вашингтон все ж може зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

Як уже згадувалося раніше, партнери України надали Києву далекобійну зброю, але країни-постачальники наклали обмеження на те, як і коли ця зброя може бути використана.

На цьому тлі журналісти поцікавилися у Байдена, чи скасують Штати обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти Росії.

За словами американського лідера, його команда "наразі працює над цим питанням".

Окрім того, шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен нещодавно також натякнув, що Білий дім може змінити свою позицію.