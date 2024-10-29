Немає що дати Україні. Як та чому США потрапили у глухий кут

Як зазначає редакція видання The Economist, Україна продовжує боротися за своє виживання, а США загнали себе у глухий кут, адже вичерпали усі запаси допомоги, які могли надати Україні.
Головні тези:
- США не хочуть ухвалювати ризиковані рішення щодо допомоги Києву.
- Україна поки успішно тримає оборону, однак ЗСУ поступово виснажуються, як і армія РФ.
- Росія уже стикається з економічними труднощами через збільшення видатків на оборону та зростання інфляції.
США бояться ризикувати заради України
Журналісти звертають увагу на те, що Україна змогла захистити Покровськ, однак інших ділянках фронту Росія повільно просувається вперед.
Що важливо розуміти, у Куп'янську на півночі її війська розрізали надвоє українські формування на річці Оскіл.
Як вважають іноземні аналітики, все це відбувається в тому, що ЗСУ втрачають досвідчених воїнів, а інша частина війська просто виснажується.
У Росії також багато проблем
Не можна ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ також стикнулася з багатьма труднощами на тлі війни проти України.
Як відомо, у 2025 році Москва має намір витратити 33% свого національного бюджету на оборону — це стане серйозним ударом для економіки ворога.
Окрім того, наголошується, що інфляція в РФ вдвічі перевищує офіційний річний рівень у понад 8%:
Наступного року звичайні російські родини вперше почнуть відчувати економічний біль, є перші ознаки втоми від війни серед тих, хто тісно пов'язаний з конфліктом, таких як матері та члени сім'ї.
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