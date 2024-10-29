Немає що дати Україні. Як та чому США потрапили у глухий кут

Як зазначає редакція видання The Economist, Україна продовжує боротися за своє виживання, а США загнали себе у глухий кут, адже вичерпали усі запаси допомоги, які могли надати Україні.

США бояться ризикувати заради України

Нам більше нема чого дати їм (Україні — ред.), не ризикуючи серйозно в інших місцях, — заявив один з інсайдерів видання. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що Україна змогла захистити Покровськ, однак інших ділянках фронту Росія повільно просувається вперед.

Що важливо розуміти, у Куп'янську на півночі її війська розрізали надвоє українські формування на річці Оскіл.

Південніше російські війська зайняли висоту у Вугледарі та його околицях і наступають на Курахове з двох напрямків. У Курську, що всередині Росії, Україна втратила приблизно половину території, яку захопила на початку цього року, — пише видання. Поширити

Як вважають іноземні аналітики, все це відбувається в тому, що ЗСУ втрачають досвідчених воїнів, а інша частина війська просто виснажується.

У Росії також багато проблем

Не можна ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ також стикнулася з багатьма труднощами на тлі війни проти України.

Як відомо, у 2025 році Москва має намір витратити 33% свого національного бюджету на оборону — це стане серйозним ударом для економіки ворога.

Окрім того, наголошується, що інфляція в РФ вдвічі перевищує офіційний річний рівень у понад 8%:

Наступного року звичайні російські родини вперше почнуть відчувати економічний біль, є перші ознаки втоми від війни серед тих, хто тісно пов'язаний з конфліктом, таких як матері та члени сім'ї.