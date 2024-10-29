НАТО передав нову допомогу для України ― фото

29 жовтня керівництво Альянсу завершило процес надання 65 карет швидкої допомоги для українських захисників. Що важливо розуміти, це відбувалося у межах Комплексного пакета допомоги (КПД) Україні.

НАТО продовжує допомагати Україні

Що важливо розуміти, новий пакет допомоги був наданий відповідь на запит щодо термінових потреб України.

НАТО передав Збройним силам України 65 карет швидкої допомоги. Передача автівок відбулась у межах Комплексного пакету допомоги (КПД) НАТО Україні, — йдеться в повідомленні. Поширити

Фото: facebook.com/NATOinUkraine

Окрім того, в Альянсі нагадали, що Комплексний пакет допомоги (КПД) НАТО Україні є основною рамкою практичної співпраці між Альянсом та Україною.

Як уже згадувалося раніше, оновлений КПД був ухвалений на Мадридському Саміті ще 2 роки тому.

Фото: facebook.com/NATOinUkraine

Під час Вільнюського Саміту в липні 2023 року Союзники погодили трансформування КПД в багаторічну програму надання підтримки НАТО Україні відповідно до коротко-, середньо- та довготермінових потреб. Поширити

На Вашингтонському саміті 2024 року партнери України офіційно заявили про свої зобов’язання щодо довгострокової безпекової допомоги Україні та планують забезпечити фінансування на рівні 40 мільярдів євро протягом наступного року.

У двох союзників виникли проблеми з надання допомоги для України

Як вдалося дізнатися французьким журналістам, команди Еммануеля Макрона та Олафа Шольца були вимушені скоротити статтю витрат щодо фінансової та військової допомоги Україні.

Париж та Берлін прийняли ці рішення, намагаючись зменшити дефіцит бюджету, що цього року може сягнути 6% її ВВП.

Що також важливо розуміти, у Франції близько 300 млн євро військової допомоги для України оплачується з доходів від заморожених російських активів.