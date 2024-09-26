Військова допомога Україні. В Німеччині погодили додаткові 400 млн євро

Німеччина надасть Україні незаплановану допомогу на 400 млн євро

Бундестаг погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 млн євро.

Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить Збройні сили України у захисті своєї країни.

Також в уряді ФРН повідомили про те, що Німеччина "надасть додаткові 170 млн євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетичної інфраструктури України".

Німеччина готує екстрену військову допомогу Україні

Німеччина планує затвердити військову допомогу для України на суму близько 400 млн євро. Кошти планують надати терміново через погіршення ситуації на фронті.

У зв'язку з постійним загостренням військової ситуації в Україні існує реальна загроза того, що без значної матеріальної підтримки Україна може зазнати поразки в оборонній кампанії, — зазначено в листі Міністерства фінансів. Поширити

На прохання Міністерства оборони фінансове відомство звернулося до бюджетного комітету парламенту з проханням схвалити додаткові витрати.