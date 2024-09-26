Військова допомога Україні. В Німеччині погодили додаткові 400 млн євро

Бундестаг погодив пропозицію уряду ФРН щодо збільшення фінансування військової підтримки України на приблизно 400 млн євро.
Головні тези:
- Німеччина надає Україні додаткову військову допомогу на суму 400 млн євро для покращення обороноздатності.
- Ці кошти дозволять українським Збройним силам закупити засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники та інше.
- Уряд Німеччини також виділив 170 млн євро для відновлення енергетичної інфраструктури України.
- Планується швидка передача цих коштів через погіршення військової ситуації на фронті.
- Незапланована допомога від Німеччини відповідає конституційним та бюджетним вимогам і допоможе Україні у війні.
Німеччина надасть Україні незаплановану допомогу на 400 млн євро
Бундестаг погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 млн євро.
Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить Збройні сили України у захисті своєї країни.
Також в уряді ФРН повідомили про те, що Німеччина "надасть додаткові 170 млн євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетичної інфраструктури України".
Німеччина готує екстрену військову допомогу Україні
Німеччина планує затвердити військову допомогу для України на суму близько 400 млн євро. Кошти планують надати терміново через погіршення ситуації на фронті.
На прохання Міністерства оборони фінансове відомство звернулося до бюджетного комітету парламенту з проханням схвалити додаткові витрати.
Незапланована потреба в розмірі приблизно 397 млн євро виникла за останні кілька тижнів і відповідає конституційним та бюджетним вимогам щодо незапланованих витрат, — йдеться в документі.
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