Военная помощь Украине. В Германии согласовали дополнительные 400 млн евро

Бундестаг согласовал предложение правительства ФРГ по увеличению финансирования военной поддержки Украины на около 400 млн евро.

Германия предоставит Украине незапланированную помощь на 400 млн евро

Бундестаг согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на 400 млн. евро.

Это позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные части, что эффективно усилит вооруженные силы Украины в защите своей страны.

Также в правительстве ФРГ сообщили о том, что Германия "предоставит дополнительные 170 млн евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетической инфраструктуры Украины".

Германия готовит экстренную военную помощь Украине

Германия планирует утвердить военную помощь для Украины на сумму около 400 млн. евро. Средства планируют предоставить срочно из-за ухудшения ситуации на фронте.

В связи с постоянным обострением военной ситуации в Украине существует реальная угроза того, что без значительной материальной поддержки Украина может потерпеть поражение в оборонной кампании, — говорится в письме Министерства финансов. Поделиться

По просьбе Министерства обороны финансовое ведомство обратилось в бюджетный комитет парламента с просьбой одобрить дополнительные расходы.