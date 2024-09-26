Военная помощь Украине. В Германии согласовали дополнительные 400 млн евро
Категория
Мир
Дата публикации

Военная помощь Украине. В Германии согласовали дополнительные 400 млн евро

ФРГ
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Источник:  Федеральний уряд Німеччини

Бундестаг согласовал предложение правительства ФРГ по увеличению финансирования военной поддержки Украины на около 400 млн евро.

Главные тезисы

  • Германия увеличивает финансирование военной поддержки Украины на 400 млн евро.
  • Дополнительные средства будут использованы на закупку средств противовоздушной обороны, танков, беспилотников и другого вооружения.
  • Также предусмотрено выделение 170 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
  • Германия готовится к экстренной военной помощи из-за ухудшения ситуации на фронте.
  • Незапланированная помощь Германии соответствует конституционным и бюджетным требованиям, способствуя укреплению обороноспособности Украины.

Германия предоставит Украине незапланированную помощь на 400 млн евро

Бундестаг согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на 400 млн. евро.

Это позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные части, что эффективно усилит вооруженные силы Украины в защите своей страны.

Также в правительстве ФРГ сообщили о том, что Германия "предоставит дополнительные 170 млн евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетической инфраструктуры Украины".

Германия готовит экстренную военную помощь Украине

Германия планирует утвердить военную помощь для Украины на сумму около 400 млн. евро. Средства планируют предоставить срочно из-за ухудшения ситуации на фронте.

В связи с постоянным обострением военной ситуации в Украине существует реальная угроза того, что без значительной материальной поддержки Украина может потерпеть поражение в оборонной кампании, — говорится в письме Министерства финансов.

По просьбе Министерства обороны финансовое ведомство обратилось в бюджетный комитет парламента с просьбой одобрить дополнительные расходы.

Незапланированная потребность в размере примерно 397 млн евро возникла за последние несколько недель и отвечает конституционным и бюджетным требованиям по незапланированным расходам, — говорится в документе.

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