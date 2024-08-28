Нова військова допомога від Литви надійшла до України
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова військова допомога від Литви надійшла до України

Допомога
Джерело:  Міноборони Литви

Литва 28 серпня доставила до України навантажувачі, системи протидії безпілотникам, розкладні ліжка та іншу життєво важливу військову допомогу.

Головні тези:

  • Литва надала Україні життєво важливу військову допомогу, включно з системами протидії безпілотникам та бойовою технікою.
  • Литва активно підтримує Україну у боротьбі проти агресора і готова співпрацювати у коаліції протиповітряної оборони.
  • Литва підтримує Україну важливим військовим обладнанням і забезпеченням, щоб допомогти країні у зміцненні своєї обороноздатності.

Литва надала нову військову допомогу Україні

Наша непохитна підтримка продовжується у відповідь на потреби України в її боротьбі за свободу.

Про це повідомило в соцмережі Х Міноборони Литви.

На сайті військового відомства також нагадується, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила:

  • боєприпаси калібру 155-мм,

  • бронетранспортери М577,

  • бронетранспортери М113,

  • системи боротьби з безпілотниками,

  • зимове спорядження та комплекти теплого одягу,

  • боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав",

  • системи дистанційного підриву RISE-1,

  • генератори,

  • легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" у розібраному вигляді,

  • навантажувачі,

  • причепи,

  • розкладачки та інше військове забезпечення.

Литва оголосила про новий пакет допомоги для України

9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні

Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння.

Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором, — заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.

Кащюнас також підкреслив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії.

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