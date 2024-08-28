Нова військова допомога від Литви надійшла до України

Литва 28 серпня доставила до України навантажувачі, системи протидії безпілотникам, розкладні ліжка та іншу життєво важливу військову допомогу.

Литва надала нову військову допомогу Україні

Наша непохитна підтримка продовжується у відповідь на потреби України в її боротьбі за свободу.

Про це повідомило в соцмережі Х Міноборони Литви.

🇱🇹🇺🇦 Standing strong with Ukraine, today Lithuania delivered loaders, anti-drone systems, folding beds and other vital military aid. Our unwavering support continues in response to Ukraine's needs in their fight for freedom.#WhateverVictoryTakes #StandWithUkraine pic.twitter.com/8h4q03dOv6 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 28, 2024

На сайті військового відомства також нагадується, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила:

боєприпаси калібру 155-мм,

бронетранспортери М577,

бронетранспортери М113,

системи боротьби з безпілотниками,

зимове спорядження та комплекти теплого одягу,

боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав",

системи дистанційного підриву RISE-1,

генератори,

легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" у розібраному вигляді,

навантажувачі,

причепи,

розкладачки та інше військове забезпечення.

Литва оголосила про новий пакет допомоги для України

9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні

Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння. Поширити

Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором, — заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.

Кащюнас також підкреслив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії.