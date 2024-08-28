Нова військова допомога від Литви надійшла до України

Литва 28 серпня доставила до України навантажувачі, системи протидії безпілотникам, розкладні ліжка та іншу життєво важливу військову допомогу.
Головні тези:
- Литва надала Україні життєво важливу військову допомогу, включно з системами протидії безпілотникам та бойовою технікою.
- Литва активно підтримує Україну у боротьбі проти агресора і готова співпрацювати у коаліції протиповітряної оборони.
- Литва підтримує Україну важливим військовим обладнанням і забезпеченням, щоб допомогти країні у зміцненні своєї обороноздатності.
Литва надала нову військову допомогу Україні
Наша непохитна підтримка продовжується у відповідь на потреби України в її боротьбі за свободу.
Про це повідомило в соцмережі Х Міноборони Литви.
🇱🇹🇺🇦 Standing strong with Ukraine, today Lithuania delivered loaders, anti-drone systems, folding beds and other vital military aid. Our unwavering support continues in response to Ukraine's needs in their fight for freedom.#WhateverVictoryTakes #StandWithUkraine pic.twitter.com/8h4q03dOv6— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 28, 2024
На сайті військового відомства також нагадується, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила:
боєприпаси калібру 155-мм,
бронетранспортери М577,
бронетранспортери М113,
системи боротьби з безпілотниками,
зимове спорядження та комплекти теплого одягу,
боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав",
системи дистанційного підриву RISE-1,
генератори,
легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" у розібраному вигляді,
навантажувачі,
причепи,
розкладачки та інше військове забезпечення.
Литва оголосила про новий пакет допомоги для України
9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні
Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.
Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором, — заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.
Кащюнас також підкреслив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії.
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