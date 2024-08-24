Литва планує передати Україні понад 5 тисяч БпЛА — відомі терміни

До кінця осені 2024 року Україна отримає від Литви понад 5 тисяч дронів у рамках військової допомоги.

Литва передасть Україні понад 5 тис дронів

Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з президентами України та Польщі у Києві.

За її словами, новий пакет допомоги Україні від Литви прибуде найближчим часом. Він включатиме 10 систем ППО ближнього радіуса дії, антидронове та інше спорядження, а також боєприпаси.

На додачу ми виділяємо 35 млн євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України. До кінця осені ми сподіваємось надати понад 5 тис дронів литовського виробництва. Інгріда Шимоніте Прем'єр-міністерка Литви

Також вона додала, що литовський уряд зобов'язався витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні щорічно.

Мій уряд не лише забезпечить це, але й перевиконає цей план. Поширити

Україна у серпні отримає новий пакет військової допомоги від Литви

Литва у серпні передасть Україні "значний" пакет військової допомоги, до якого увійдуть зокрема системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності Україні, таким чином внесок у коаліцію засобів протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США та Францією, в якій також бере участь Литва. Також щодня будемо передавати іншу військову техніку, озброєння та системи, необхідні на полі бою. Наша підтримка — це інвестиція у нашу власну безпеку, — зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

До нового пакета увійдуть:

14 бронетранспортерів М113;

ЗРК малої дальності з ракетами;

системи боротьби з безпілотниками;

всюдиходи з запчастинами;

вантажні причепи;

20-тонні телескопічні навантажувачі;

фронтальні навантажувачі;

гвинтівки;

боєприпаси;

димові заряди.

Зазначається, що протягом 2024 року Литва на запит України передавала, зокрема, боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори та інше забезпечення. Поширити