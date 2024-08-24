Литва планує передати Україні понад 5 тисяч БпЛА — відомі терміни

До кінця осені 2024 року Україна отримає від Литви понад 5 тисяч дронів у рамках військової допомоги.
Головні тези:
- Литва передасть Україні понад 5 тисяч дронів у рамках військової допомоги до кінця осені 2024 року.
- Угода включає постачання 10 систем ППО ближнього радіуса дії, антидронового обладнання, боєприпасів та іншого важливого устаткування.
- Литовський уряд планує виділити 35 млн євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України.
- Угода також передбачає передачу бронетранспортерів, систем боротьби з безпілотниками, боєприпасів та іншого військового обладнання.
- Литва вже передала Україні значну військову допомогу на суму 641 млн дол після початку повномасштабної війни з Росією.
Литва передасть Україні понад 5 тис дронів
Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з президентами України та Польщі у Києві.
За її словами, новий пакет допомоги Україні від Литви прибуде найближчим часом. Він включатиме 10 систем ППО ближнього радіуса дії, антидронове та інше спорядження, а також боєприпаси.
Також вона додала, що литовський уряд зобов'язався витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні щорічно.
Україна у серпні отримає новий пакет військової допомоги від Литви
Литва у серпні передасть Україні "значний" пакет військової допомоги, до якого увійдуть зокрема системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.
Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності Україні, таким чином внесок у коаліцію засобів протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США та Францією, в якій також бере участь Литва. Також щодня будемо передавати іншу військову техніку, озброєння та системи, необхідні на полі бою. Наша підтримка — це інвестиція у нашу власну безпеку, — зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
До нового пакета увійдуть:
14 бронетранспортерів М113;
ЗРК малої дальності з ракетами;
системи боротьби з безпілотниками;
всюдиходи з запчастинами;
вантажні причепи;
20-тонні телескопічні навантажувачі;
фронтальні навантажувачі;
гвинтівки;
боєприпаси;
димові заряди.
З початку повномасштабної війни з Росією Литва передала Україні військову допомогу на 641 млн дол.
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