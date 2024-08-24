Литва планирует передать Украине более 5 тысяч БпЛА — известны сроки

До конца осени 2024 года Украина получит от Литвы более 5 тысяч дронов в рамках военной помощи.

Литва передаст Украине более 5 тыс дронов

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с президентами Украины и Польши в Киеве.

По ее словам, новый пакет помощи Украине от Литвы прибудет в ближайшее время. Он будет включать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, антидроновое и другое снаряжение, а также боеприпасы.

Вдобавок мы выделяем 35 млн евро на закупку РЛС и оборудование для разминирования для Украины. К концу осени мы надеемся предоставить более 5 тыс дронов литовского производства. Ингрида Шимоните Премьер-министр Литвы

Также она добавила, что литовское правительство обязалось тратить 0,25% ВВП на помощь Украине ежегодно.

Мое правительство не только обеспечит это, но и перевыполнит этот план. Поделиться

Украина в августе получит новый пакет военной помощи от Литвы

Литва в августе передаст Украине "значительный" пакет военной помощи, в который войдут системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Вскоре Литва передаст критически необходимые системы противовоздушной обороны малой дальности Украине, таким образом, вклад в коалицию средств противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, в которой также принимает участие Литва. Также каждый день будем передавать другую военную технику, вооружение и системы, необходимые на поле боя. Наша поддержка — это инвестиция в нашу собственную безопасность, — отметил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В новый пакет войдут:

14 бронетранспортеров М113;

ЗРК малой дальности с ракетами;

системы борьбы с беспилотниками;

вездеходы с запчастями;

грузовые прицепы;

20-тонные телескопические погрузчики;

фронтальные погрузчики;

винтовки;

боеприпасы;

дымовые заряды.

Отмечается, что в течение 2024 года Литва по запросу Украины передавала, в частности, боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577 и M113, системы для борьбы с дронами, шведские противотанковые гранатометы "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, разобран на учебно-боевой самолет L-39ZA Albatros, генераторы и другое снабжение. Поделиться