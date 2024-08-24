Литва планирует передать Украине более 5 тысяч БпЛА — известны сроки

До конца осени 2024 года Украина получит от Литвы более 5 тысяч дронов в рамках военной помощи.
Главные тезисы
- Литва передаст Украине более 5 тысяч дронов и другое военное оборудование до 2024 года в рамках военной помощи.
- Соглашение между Литвой и Украиной включает поставки систем ПВО, антидронового оборудования, боеприпасов и РЛС.
- Литовское правительство выделит 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования для украинских вооруженных сил.
- Лауринас Кащюнас, министр обороны Литвы, подчеркнул, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность страны.
- Литва также включит в новый пакет военной помощи бронетранспортеры, системы ПВО, боеприпасы, борьбу с дронами и другое снаряжение.
Литва передаст Украине более 5 тыс дронов
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с президентами Украины и Польши в Киеве.
По ее словам, новый пакет помощи Украине от Литвы прибудет в ближайшее время. Он будет включать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, антидроновое и другое снаряжение, а также боеприпасы.
Также она добавила, что литовское правительство обязалось тратить 0,25% ВВП на помощь Украине ежегодно.
Украина в августе получит новый пакет военной помощи от Литвы
Литва в августе передаст Украине "значительный" пакет военной помощи, в который войдут системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.
Вскоре Литва передаст критически необходимые системы противовоздушной обороны малой дальности Украине, таким образом, вклад в коалицию средств противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, в которой также принимает участие Литва. Также каждый день будем передавать другую военную технику, вооружение и системы, необходимые на поле боя. Наша поддержка — это инвестиция в нашу собственную безопасность, — отметил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
В новый пакет войдут:
14 бронетранспортеров М113;
ЗРК малой дальности с ракетами;
системы борьбы с беспилотниками;
вездеходы с запчастями;
грузовые прицепы;
20-тонные телескопические погрузчики;
фронтальные погрузчики;
винтовки;
боеприпасы;
дымовые заряды.
С начала полномасштабной войны с Россией Литва передала Украине военную помощь в 641 млн долл.
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