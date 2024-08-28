Новая военная помощь от Литвы поступила в Украину

Литва 28 августа доставила в Украину погрузчики, системы противодействия беспилотникам, раскладные кровати и другую жизненно важную военную помощь.
Главные тезисы
- Литва доставила в Украину погрузчики, системы противодействия беспилотникам, раскладные кровати и другую военную помощь.
- Непреклонная поддержка Литвы продолжается в ответ на потребности Украины в борьбе за свободу.
- Литва будет продолжать оказывать Украине необходимую военную помощь для борьбы с агрессором и укрепления обороноспособности.
Литва предоставила новую военную помощь Украине
Наша непреклонная поддержка продолжается в ответ на потребности Украины в ее борьбе за свободу.
Об этом сообщило в соцсети Х Минобороны Литвы.
🇱🇹🇺🇦 Standing strong with Ukraine, today Lithuania delivered loaders, anti-drone systems, folding beds and other vital military aid. Our unwavering support continues in response to Ukraine's needs in their fight for freedom.#WhateverVictoryTakes #StandWithUkraine pic.twitter.com/8h4q03dOv6— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 28, 2024
На сайте военного ведомства также напоминается, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила:
боеприпасы калибра 155-мм,
бронетранспортеры М577,
бронетранспортеры М113,
системы борьбы с беспилотниками,
зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды,
боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав",
системы дистанционного подрыва RISE-1,
генераторы,
легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" в разобранном виде,
погрузчики,
прицепы,
раскладушки и другое военное обеспечение.
Литва объявила о новом пакете помощи для Украины
9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине
Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.
Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором, заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Кащюнас также подчеркнул, что Литва внесет свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, передав Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
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