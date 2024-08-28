Новая военная помощь от Литвы поступила в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Новая военная помощь от Литвы поступила в Украину

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Источник:  Минобороны Литвы

Литва 28 августа доставила в Украину погрузчики, системы противодействия беспилотникам, раскладные кровати и другую жизненно важную военную помощь.

Главные тезисы

  • Литва доставила в Украину погрузчики, системы противодействия беспилотникам, раскладные кровати и другую военную помощь.
  • Непреклонная поддержка Литвы продолжается в ответ на потребности Украины в борьбе за свободу.
  • Литва будет продолжать оказывать Украине необходимую военную помощь для борьбы с агрессором и укрепления обороноспособности.

Литва предоставила новую военную помощь Украине

Наша непреклонная поддержка продолжается в ответ на потребности Украины в ее борьбе за свободу.

Об этом сообщило в соцсети Х Минобороны Литвы.

На сайте военного ведомства также напоминается, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила:

  • боеприпасы калибра 155-мм,

  • бронетранспортеры М577,

  • бронетранспортеры М113,

  • системы борьбы с беспилотниками,

  • зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды,

  • боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав",

  • системы дистанционного подрыва RISE-1,

  • генераторы,

  • легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" в разобранном виде,

  • погрузчики,

  • прицепы,

  • раскладушки и другое военное обеспечение.

Литва объявила о новом пакете помощи для Украины

9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине

Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один крупный пакет поддержки. В августе мы доставим боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.

Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.

Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором, заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Кащюнас также подчеркнул, что Литва внесет свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, передав Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

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