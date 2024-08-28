Новая военная помощь от Литвы поступила в Украину

Литва 28 августа доставила в Украину погрузчики, системы противодействия беспилотникам, раскладные кровати и другую жизненно важную военную помощь.

Литва предоставила новую военную помощь Украине

Наша непреклонная поддержка продолжается в ответ на потребности Украины в ее борьбе за свободу.

Об этом сообщило в соцсети Х Минобороны Литвы.

🇱🇹🇺🇦 Standing strong with Ukraine, today Lithuania delivered loaders, anti-drone systems, folding beds and other vital military aid. Our unwavering support continues in response to Ukraine's needs in their fight for freedom.#WhateverVictoryTakes #StandWithUkraine pic.twitter.com/8h4q03dOv6 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 28, 2024

На сайте военного ведомства также напоминается, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила:

боеприпасы калибра 155-мм,

бронетранспортеры М577,

бронетранспортеры М113,

системы борьбы с беспилотниками,

зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды,

боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав",

системы дистанционного подрыва RISE-1,

генераторы,

легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" в разобранном виде,

погрузчики,

прицепы,

раскладушки и другое военное обеспечение.

Литва объявила о новом пакете помощи для Украины

9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине

Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один крупный пакет поддержки. В августе мы доставим боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение. Поделиться

Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.

Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором, заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Кащюнас также подчеркнул, что Литва внесет свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, передав Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.