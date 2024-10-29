НАТО передал новую помощь для Украины ― фото

29 октября руководство Североатлантического союза завершило процесс предоставления 65 карет скорой помощи для украинских защитников. Что важно понимать, это происходило в рамках Комплексного пакета помощи Украине.
Главные тезисы
- Обновленный КПП был принят на Мадридском Саммите два года назад и трансформирован на Вильнюсском Саммите в многолетнюю программу поддержки Украины.
- Франция и Германия сократили расходы на помощь Украине из-за финансовых проблем, однако отдельные виды помощи все же будут предоставлены.
НАТО продолжает помогать Украине
Что важно понимать, новый пакет помощи был предоставлен ответ на запрос о срочных потребностях Украины.
Кроме того, в Альянсе напомнили, что Комплексный пакет помощи НАТО (КПП) является основной рамкой практического сотрудничества между Альянсом и Украиной.
Как уже упоминалось ранее, обновленный КПП был принят на Мадридском Саммите еще 2 года назад.
Во время Вильнюсского саммита в июле 2023 г. союзники согласовали трансформацию КПП в многолетнюю программу оказания поддержки НАТО Украине в соответствии с кратко-, средне- и долгосрочными потребностями.
У двух союзников возникли проблемы с оказанием помощи для Украины
Как удалось узнать французским журналистам, команды Эммануэля Макрона и Олафа Шольца были вынуждены сократить статью расходов по финансовой и военной помощи Украине.
Париж и Берлин приняли эти решения, пытаясь уменьшить дефицит бюджета, что в этом году может достичь 6% ВВП.
Что также важно понимать, во Франции около 300 млн. евро военной помощи для Украины оплачивается с доходов от замороженных российских активов.
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