НАТО передал новую помощь для Украины ― фото

29 октября руководство Североатлантического союза завершило процесс предоставления 65 карет скорой помощи для украинских защитников. Что важно понимать, это происходило в рамках Комплексного пакета помощи Украине.

НАТО продолжает помогать Украине

Что важно понимать, новый пакет помощи был предоставлен ответ на запрос о срочных потребностях Украины.

НАТО передал Вооруженным силам Украины 65 карет скорой помощи. Передача автомобилей состоялась в рамках Комплексного пакета помощи (КПП) НАТО Украине, сказано в сообщении. Поделиться

Фото: facebook.com/NATOinUkraine

Кроме того, в Альянсе напомнили, что Комплексный пакет помощи НАТО (КПП) является основной рамкой практического сотрудничества между Альянсом и Украиной.

Как уже упоминалось ранее, обновленный КПП был принят на Мадридском Саммите еще 2 года назад.

Фото: facebook.com/NATOinUkraine

Во время Вильнюсского саммита в июле 2023 г. союзники согласовали трансформацию КПП в многолетнюю программу оказания поддержки НАТО Украине в соответствии с кратко-, средне- и долгосрочными потребностями.

На Вашингтонском саммите 2024 года партнеры Украины официально заявили о своих обязательствах по долгосрочной безопасности помощи Украине и планируют обеспечить финансирование на уровне 40 миллиардов евро в течение следующего года. Поделиться

У двух союзников возникли проблемы с оказанием помощи для Украины

Как удалось узнать французским журналистам, команды Эммануэля Макрона и Олафа Шольца были вынуждены сократить статью расходов по финансовой и военной помощи Украине.

Париж и Берлин приняли эти решения, пытаясь уменьшить дефицит бюджета, что в этом году может достичь 6% ВВП.

Что также важно понимать, во Франции около 300 млн. евро военной помощи для Украины оплачивается с доходов от замороженных российских активов.