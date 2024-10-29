НАТО передал новую помощь для Украины ― фото
Категория
Украина
Дата публикации

НАТО передал новую помощь для Украины ― фото

НАТО
Рютте
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29 октября руководство Североатлантического союза завершило процесс предоставления 65 карет скорой помощи для украинских защитников. Что важно понимать, это происходило в рамках Комплексного пакета помощи Украине.

Главные тезисы

  • Обновленный КПП был принят на Мадридском Саммите два года назад и трансформирован на Вильнюсском Саммите в многолетнюю программу поддержки Украины.
  • Франция и Германия сократили расходы на помощь Украине из-за финансовых проблем, однако отдельные виды помощи все же будут предоставлены.

НАТО продолжает помогать Украине

Что важно понимать, новый пакет помощи был предоставлен ответ на запрос о срочных потребностях Украины.

НАТО передал Вооруженным силам Украины 65 карет скорой помощи. Передача автомобилей состоялась в рамках Комплексного пакета помощи (КПП) НАТО Украине, сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/NATOinUkraine

Кроме того, в Альянсе напомнили, что Комплексный пакет помощи НАТО (КПП) является основной рамкой практического сотрудничества между Альянсом и Украиной.

Как уже упоминалось ранее, обновленный КПП был принят на Мадридском Саммите еще 2 года назад.

Фото: facebook.com/NATOinUkraine

Во время Вильнюсского саммита в июле 2023 г. союзники согласовали трансформацию КПП в многолетнюю программу оказания поддержки НАТО Украине в соответствии с кратко-, средне- и долгосрочными потребностями.

На Вашингтонском саммите 2024 года партнеры Украины официально заявили о своих обязательствах по долгосрочной безопасности помощи Украине и планируют обеспечить финансирование на уровне 40 миллиардов евро в течение следующего года.

У двух союзников возникли проблемы с оказанием помощи для Украины

Как удалось узнать французским журналистам, команды Эммануэля Макрона и Олафа Шольца были вынуждены сократить статью расходов по финансовой и военной помощи Украине.

Париж и Берлин приняли эти решения, пытаясь уменьшить дефицит бюджета, что в этом году может достичь 6% ВВП.

Что также важно понимать, во Франции около 300 млн. евро военной помощи для Украины оплачивается с доходов от замороженных российских активов.

Эти средства будут использованы для закупки 155 мм артиллерийских снарядов, САУ Caesar и горючего. 400-600 млн будут сгенерированы более низкими показателями инфляции и пойдут на модернизацию ракет SCALP и Aster для Украины, сообщили недавно западные журналисты.

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