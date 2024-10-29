Как отмечает редакция The Economist, Украина продолжает бороться за свое выживание, а США загнали себя в тупик, ведь исчерпали все запасы помощи, которые могли предоставить Украине.

США боятся рисковать ради Украины

Нам больше нечего дать им (Украине — ред.), не рискуя серьезно в других местах, — заявил один из инсайдеров издания. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что Украина смогла защитить Покровск, однако на других участках фронта Россия медленно продвигается вперед.

Что важно понимать, в Купянске ее войска разрезали надвое украинские формирования на реке Оскол.

Южнее российские войска заняли высоту в Угледаре и их окрестностях и наступают на Курахово по двум направлениям. В Курске, внутри России, Украина потеряла примерно половину территории, которую захватила в начале этого года, — пишет издание. Поделиться

Как считают иностранные аналитики, все это происходит в том, что ВСУ теряют опытных воинов, а другая часть войск просто истощается.

У России также много проблем

Нельзя игнорировать тот факт, что страна-агрессор РФ также столкнулась со многими трудностями на фоне войны против Украины.

Как известно, в 2025 году Москва намерена потратить 33% своего национального бюджета на оборону, что станет серьезным ударом для экономики врага.

Кроме того, указано, что инфляция в РФ вдвое превышает официальный годовой уровень более чем на 8%:

В следующем году обычные российские семьи впервые начнут испытывать экономическую боль, есть первые признаки усталости от войны среди тех, кто тесно связан с конфликтом, таких как матери и члены семьи.