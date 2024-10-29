Как отмечает редакция The Economist, Украина продолжает бороться за свое выживание, а США загнали себя в тупик, ведь исчерпали все запасы помощи, которые могли предоставить Украине.
Главные тезисы
- США не хотят принимать рискованные решения относительно помощи для Киева.
- Украина пока успешно держит оборону, однако ВСУ постепенно истощается, как и армия РФ.
- Россия уже сталкивается с экономическими трудностями из-за увеличения расходов на оборону и роста инфляции.
США боятся рисковать ради Украины
Журналисты обращают внимание на то, что Украина смогла защитить Покровск, однако на других участках фронта Россия медленно продвигается вперед.
Что важно понимать, в Купянске ее войска разрезали надвое украинские формирования на реке Оскол.
Как считают иностранные аналитики, все это происходит в том, что ВСУ теряют опытных воинов, а другая часть войск просто истощается.
У России также много проблем
Нельзя игнорировать тот факт, что страна-агрессор РФ также столкнулась со многими трудностями на фоне войны против Украины.
Как известно, в 2025 году Москва намерена потратить 33% своего национального бюджета на оборону, что станет серьезным ударом для экономики врага.
Кроме того, указано, что инфляция в РФ вдвое превышает официальный годовой уровень более чем на 8%:
В следующем году обычные российские семьи впервые начнут испытывать экономическую боль, есть первые признаки усталости от войны среди тех, кто тесно связан с конфликтом, таких как матери и члены семьи.
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