Нечего дать Украине. Как и почему США попали в тупик
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Нечего дать Украине. Как и почему США попали в тупик

США боятся рисковать ради Украины
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Источник:  The Economist

Как отмечает редакция The Economist, Украина продолжает бороться за свое выживание, а США загнали себя в тупик, ведь исчерпали все запасы помощи, которые могли предоставить Украине.

Главные тезисы

  • США не хотят принимать рискованные решения относительно помощи для Киева.
  • Украина пока успешно держит оборону, однако ВСУ постепенно истощается, как и армия РФ.
  • Россия уже сталкивается с экономическими трудностями из-за увеличения расходов на оборону и роста инфляции.

США боятся рисковать ради Украины

Нам больше нечего дать им (Украине — ред.), не рискуя серьезно в других местах, — заявил один из инсайдеров издания.

Журналисты обращают внимание на то, что Украина смогла защитить Покровск, однако на других участках фронта Россия медленно продвигается вперед.

Что важно понимать, в Купянске ее войска разрезали надвое украинские формирования на реке Оскол.

Южнее российские войска заняли высоту в Угледаре и их окрестностях и наступают на Курахово по двум направлениям. В Курске, внутри России, Украина потеряла примерно половину территории, которую захватила в начале этого года, — пишет издание.

Как считают иностранные аналитики, все это происходит в том, что ВСУ теряют опытных воинов, а другая часть войск просто истощается.

У России также много проблем

Нельзя игнорировать тот факт, что страна-агрессор РФ также столкнулась со многими трудностями на фоне войны против Украины.

Как известно, в 2025 году Москва намерена потратить 33% своего национального бюджета на оборону, что станет серьезным ударом для экономики врага.

Кроме того, указано, что инфляция в РФ вдвое превышает официальный годовой уровень более чем на 8%:

В следующем году обычные российские семьи впервые начнут испытывать экономическую боль, есть первые признаки усталости от войны среди тех, кто тесно связан с конфликтом, таких как матери и члены семьи.

При этом в США настроения все мрачнее. Так, участвующие в планировании в Пентагоне говорят, что на практике амбиции начала 2023 года относительно возвращения Украиной территорий или принуждения России к переговорам уступили место желанию избежать поражения.

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