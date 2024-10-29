США обратились к Китаю с тайной просьбой касательно Украины

Официальный Вашингтон призвал Пекин повлиять на Северную Корею, чтобы Ким Чен Ын вернул свои войска, отправленные в Россию для дальнейшего участия в войне против Украины.

Штаты просят Китай давить на КНДР

Как утверждает инсайдер издания, команда американского лидера Джо Байдена призвали Китай, поддерживающий отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Более того, указано, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать дополнительные усилия.

В первую очередь речь идет о том, что союзники Вашингтона также должны будут обратиться к КНР "касательно нашей обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого".

Несмотря на это, анонимные источники утверждают, что в Белом доме "не настроены оптимистично" по поводу того, что официальный Пекин помешает планам Северной Кореи — в частности, потому, что поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Поделиться