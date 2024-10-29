США обратились к Китаю с тайной просьбой касательно Украины

Официальный Вашингтон призвал Пекин повлиять на Северную Корею, чтобы Ким Чен Ын вернул свои войска, отправленные в Россию для дальнейшего участия в войне против Украины.
Главные тезисы
- Штаты пытаются помочь Украине, попросив о помощи у Китая.
- Северокорейские войска уже прибыли на территорию Украины.
- Количество военных Северной Кореи в войне против Украины может возрасти, но существует языковой барьер между оккупантами как препятствие для успешной операции.
Штаты просят Китай давить на КНДР
Как утверждает инсайдер издания, команда американского лидера Джо Байдена призвали Китай, поддерживающий отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.
Более того, указано, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать дополнительные усилия.
В первую очередь речь идет о том, что союзники Вашингтона также должны будут обратиться к КНР "касательно нашей обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого".