США звернулися до Китаю з таємним проханням щодо України
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США звернулися до Китаю з таємним проханням щодо України

Байден
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Джерело:  CNN

Офіційний Вашингтон закликав Пекін вплинути на Північну Корею, щоб Кім Чен Ин повернув війська, відправлені в Росію для подальшої участі у війні проти України.

Головні тези:

  • Штати намагаються допомогти Україні, попросивши про допомогу у Китаю.
  • Північнокорейські війська вже прибули на територію України.
  • Кількість військових Північної Кореї у війні проти України може зрости, але існує мовний бар'єр між окупантами як перешкода для успішної операції.

Штати просять Китай тиснути на КНДР

Як стверджує інсайдер видання, команда американського лідера Джо Байдена закликали Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, аби вона повернула свої війська.

Ба більше, вказано, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати додаткові зусилля.

Насамперед йдеться про те, що союзники Вашингтона також повинні будуть звернутися до КНР "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього".

Попри це, анонімні джерела стверджують, що в Білому домі "не налаштовані оптимістично" стосовно того, що офіційний Пекін стане на заваді планам Північної Кореї — зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий комплекс.

Солдати КНДР уже прибули в Україну

Західна розвідка повідомляє про те, що "невелика кількість" північнокорейських окупантів, які раніше прибули в Росію для підготовки, вже знаходиться на території України.

За словами одного з анонімних джерел, офіційний Вашингтон досі немає підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.

Однак нещодавно стало відомо, що більшість північнокорейських військових, відправлених у країну-агресорку, є силами спеціального призначення. Як стверджують інсайдери, оцінити їхню ефективність на полі бою наразі складно.

Іноземні фахівці уже озвучили прогноз, що принаймні частина солдатів КНДР дезертирує зі своїх підрозділів, як тільки потрапить на поле бою.

Не можна також ігнорувати той факт, що мовний бар'єр з російськими загарбниками буде величезною перешкодою для здійснення операцій.Також вдалося дізнатися про те, що кількість військових Північної Кореї, залучених до російської війни проти України, "може зрости".

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