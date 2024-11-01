Канада раскрыла новый план относительно Украины

Официальная Оттава делает все возможное для того, чтобы приблизить победу Украины в войне. Она активно убеждает союзников Киева предоставить ВСУ разрешение на дальнобойные удары по военным целям на территории России, ведь сама поддерживает эту идею.

Канада пытается отстоять право Украины на полноценную самооборону

С заявлением по этому поводу выступила глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли в Монреале после завершения конференции по Формуле мира.

Глава МИД обратила внимание на то, что ее страна одобряет предоставление Украине разрешения на удары вглубь РФ.

Кроме того, канадская дипломат напомнила, что это часть самозащиты Украины от российской агрессии.

Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию, — подчеркнула Мелани Жоли. Поделиться

Главы МИД Канады и Украины Мелани Жоли и Андрей Сибига

Что важно понимать, ранее американские разведчики пришли к выводу, что предоставление разрешения Украине на дальнобойные удары по территории России принесет Киеву больше проблем, чем преимуществ, поэтому они призвали команду президента США Джо Байдена не менять свою позицию на этот счет.

Байден все же может дать разрешение Украине

Еще в сентябре глава Белого дома дал понять, что официальный Вашингтон все же может снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.

Как уже упоминалось ранее, партнеры Украины предоставили Киеву дальнобойное оружие, но страны-поставщики наложили ограничения на то, как и когда это оружие может быть использовано.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Байдена, отменят ли Штаты ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против России.

По словам американского лидера, его команда "в настоящее время работает над этим вопросом".