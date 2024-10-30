Це дуже небезпечно. Зеленський дорікнув США та НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

Це дуже небезпечно. Зеленський дорікнув США та НАТО

Володимир Зеленський
Зеленський

На переконання глави держави Володимира Зеленського, союзники України недостатньо реагують на залучення Росією солдатів КНДР у війну.

Головні тези:

  • Зеленський вказує на потребу у сильній реакції світу на присутність північнокорейських солдат на території України.
  • Президент також нагадав, що Київ чекає на ухвалення багатьох важливих рішень.
  • Україні потрібна негайна підтримка та допомога міжнародних партнерів.

Світ повинен втрутитися, щоб захистити Україну від Росії та КНДР

Голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що просто зараз український народ потребує дієвої реакції своїх союзників на те, що відбувається на полі бою.

Досі ми чули деяку реакцію, але вона недостатньо сильна. Тому Путін випробовує це. І тому я не знаю, скільки ще солдатів із Північної Кореї чи, може, Ірану прибуде. Їх може бути більше.

За словами українського лідера, в інтерв’ю представникам провідним медіа країн Північної Європи він розповів про те, наскільки загрозливою є присутність північнокорейських солдатів на території Росії, і важливість сильної реакції світу на це.

Ба більше, Володимир Зеленський нагадав про важливість далекобійності для України, та вчасних постачань від партнерів.

Солдати КНДР уже могли прибути в Україну

Про це 29 жовтня повідомили іноземні журналісти з посиланням на своїх інсайдерів у західних розвідках.

Схоже, багато з них (військових Північної Кореї, що прибули до Росії. — ред.) уже перебувають на території України, — йдеться в повідомленні.

Ще одне анонімне джерело заявило, що американська влада досі немає підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.

Попри це, анонімні джерела стверджують, що більшість північнокорейських військових, відправлених у країну-агресорку, є силами спеціального призначення, й оцінити їхню ефективність на полі бою наразі складно.

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