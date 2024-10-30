Це дуже небезпечно. Зеленський дорікнув США та НАТО

На переконання глави держави Володимира Зеленського, союзники України недостатньо реагують на залучення Росією солдатів КНДР у війну.

Світ повинен втрутитися, щоб захистити Україну від Росії та КНДР

Голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що просто зараз український народ потребує дієвої реакції своїх союзників на те, що відбувається на полі бою.

Досі ми чули деяку реакцію, але вона недостатньо сильна. Тому Путін випробовує це. І тому я не знаю, скільки ще солдатів із Північної Кореї чи, може, Ірану прибуде. Їх може бути більше. Поширити

За словами українського лідера, в інтерв’ю представникам провідним медіа країн Північної Європи він розповів про те, наскільки загрозливою є присутність північнокорейських солдатів на території Росії, і важливість сильної реакції світу на це.

Ба більше, Володимир Зеленський нагадав про важливість далекобійності для України, та вчасних постачань від партнерів.

Солдати КНДР уже могли прибути в Україну

Про це 29 жовтня повідомили іноземні журналісти з посиланням на своїх інсайдерів у західних розвідках.

Схоже, багато з них (військових Північної Кореї, що прибули до Росії. — ред.) уже перебувають на території України, — йдеться в повідомленні. Поширити

Ще одне анонімне джерело заявило, що американська влада досі немає підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.