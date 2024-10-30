Це дуже небезпечно. Зеленський дорікнув США та НАТО

На переконання глави держави Володимира Зеленського, союзники України недостатньо реагують на залучення Росією солдатів КНДР у війну.
Головні тези:
- Зеленський вказує на потребу у сильній реакції світу на присутність північнокорейських солдат на території України.
- Президент також нагадав, що Київ чекає на ухвалення багатьох важливих рішень.
- Україні потрібна негайна підтримка та допомога міжнародних партнерів.
Світ повинен втрутитися, щоб захистити Україну від Росії та КНДР
Глава держави звертає увагу на те, що просто зараз український народ потребує дієвої реакції своїх союзників на те, що відбувається на полі бою.
За словами українського лідера, в інтерв’ю представникам провідним медіа країн Північної Європи він розповів про те, наскільки загрозливою є присутність північнокорейських солдатів на території Росії, і важливість сильної реакції світу на це.
Ба більше, Володимир Зеленський нагадав про важливість далекобійності для України, та вчасних постачань від партнерів.
Солдати КНДР уже могли прибути в Україну
Про це 29 жовтня повідомили іноземні журналісти з посиланням на своїх інсайдерів у західних розвідках.
Ще одне анонімне джерело заявило, що американська влада досі немає підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.
Попри це, анонімні джерела стверджують, що більшість північнокорейських військових, відправлених у країну-агресорку, є силами спеціального призначення, й оцінити їхню ефективність на полі бою наразі складно.
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