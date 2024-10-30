Это очень опасно. Зеленский упрекнул США и НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Это очень опасно. Зеленский упрекнул США и НАТО

Владимир Зеленский
Зеленский
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По мнению главы государства Владимира Зеленского, союзники Украины недостаточно реагируют на привлечение Россией солдат КНДР в войну.

Главные тезисы

  • Зеленский указывает на необходимость сильной реакции мира на присутствие северокорейских солдат на территории Украины.
  • Президент также напомнил, что Киев ожидает принятия многих важных решений.
  • Украине необходима немедленная поддержка и помощь международных партнеров.

Мир должен вмешаться, чтобы защитить Украину от России и КНДР

Голос США, голос НАТО, голос западных партнеров, голос Глобального Юга и Китая не звучат так громко, как должны звучать сейчас о присутствии северокорейского контингента на территории России. Я считаю это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что прямо сейчас украинский народ нуждается в действенной реакции своих союзников на происходящее на поле боя.

До сих пор мы слышали кое-какую реакцию, но она недостаточно сильна. Поэтому Путин испытывает это. И потому я не знаю, сколько еще солдат из Северной Кореи или, может быть, Ирана прибудет. Их может быть больше.

По словам украинского лидера, в интервью представителям ведущих медиа стран Северной Европы он рассказал о том, насколько угрожающим является присутствие северокорейских солдат на территории России, и о важности сильной реакции мира на это.

Более того, Владимир Зеленский напомнил о важности дальнобойности для Украины и своевременных поставок от партнеров.