Это очень опасно. Зеленский упрекнул США и НАТО

По мнению главы государства Владимира Зеленского, союзники Украины недостаточно реагируют на привлечение Россией солдат КНДР в войну.
Главные тезисы
- Зеленский указывает на необходимость сильной реакции мира на присутствие северокорейских солдат на территории Украины.
- Президент также напомнил, что Киев ожидает принятия многих важных решений.
- Украине необходима немедленная поддержка и помощь международных партнеров.
Мир должен вмешаться, чтобы защитить Украину от России и КНДР
Глава государства обращает внимание на то, что прямо сейчас украинский народ нуждается в действенной реакции своих союзников на происходящее на поле боя.
По словам украинского лидера, в интервью представителям ведущих медиа стран Северной Европы он рассказал о том, насколько угрожающим является присутствие северокорейских солдат на территории России, и о важности сильной реакции мира на это.
Более того, Владимир Зеленский напомнил о важности дальнобойности для Украины и своевременных поставок от партнеров.