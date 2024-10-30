Это очень опасно. Зеленский упрекнул США и НАТО

Мир должен вмешаться, чтобы защитить Украину от России и КНДР

Голос США, голос НАТО, голос западных партнеров, голос Глобального Юга и Китая не звучат так громко, как должны звучать сейчас о присутствии северокорейского контингента на территории России. Я считаю это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что прямо сейчас украинский народ нуждается в действенной реакции своих союзников на происходящее на поле боя.

До сих пор мы слышали кое-какую реакцию, но она недостаточно сильна. Поэтому Путин испытывает это. И потому я не знаю, сколько еще солдат из Северной Кореи или, может быть, Ирана прибудет. Их может быть больше. Поделиться

По словам украинского лидера, в интервью представителям ведущих медиа стран Северной Европы он рассказал о том, насколько угрожающим является присутствие северокорейских солдат на территории России, и о важности сильной реакции мира на это.

Более того, Владимир Зеленский напомнил о важности дальнобойности для Украины и своевременных поставок от партнеров.