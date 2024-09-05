Україна отримає NASAMS від Канади на початку 2025 року

Канада передасть Україні систему протиповітряної оборони (ППО) середнього радіуса NASAMS на початку наступного року. Про це заявив канадський міністр оборони Білл Блер.
Головні тези:
- Канада передасть Україні систему ППО NASAMS на початку 2025 року. Вона дозволить підвищити безпеку країни.
- ЗРК NASAMS є спільною розробкою компаній Raytheon і Norwegian Kongsberg, створена понад 30 років тому.
- Характеристики системи ППО включають максимальну дальність 40 км і здатність вражати цілі на висоті до 16 км.
- Вартість системи NASAMS складає близько 300 млн дол, а ціна однієї ракети коливається від 1 до 2,5 млн дол.
Канада передасть Україні NASAMS
Країна наразі не має цих систем ППО. Вона їх має отримати у кінці 2024 року.
Канада разом зі США ще у 2023 році зробили спільне замовлення 10 систем NASAMS у Raytheon. Компанія пообіцяла виготовити їх до кінця 2024-го.
У цьому замовленні є одна система, яку Оттава пообіцяла Києву.
Канада ще у січні 2023 року обіцяла передати систему ППО. Через бюрократичні перешкоди не вдалось швидко розв'язати це питання.
Що відомо про сучасну систему ППО NASAMS
Це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Сучасна система ППО є спільною розробкою американської компанії Raytheon та норвезької Norwegian Kongsberg.
ЗРК NASAMS створили понад 30 років тому — у 1993-му. На розробку витратили чотири роки.
Система складається з багатофункціональної радіолокаційної станції AN/TPQ-64, пускової установки на автошасі Scania P113 та шести зенітних керованих ракет AMRAAM.
Систему ППО можна розгорнути за 15 хвилин, а згорнути усього за три.
Максимальна дальність NASAMS складає 40 км. Ракети здатні вражати ворожі цілі на висоті до 16 км.
Вартість системи складає близько 300 млн дол. Ціна однієї ракети коливається від 1 до 2,5 млн дол.
ЗРК NASAMS є в України на озброєнні. Їх передали партнери восени 2022 року.
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