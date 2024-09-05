Украина получит NASAMS от Канады в начале 2025 года

Канада передаст Украине систему противовоздушной обороны среднего радиуса NASAMS в начале следующего года. Об этом заявил канадский министр обороны Билл Блэр.

Канада передаст Украине NASAMS

У страны пока нет этих систем ПВО. Она должна получить их в конце 2024 года.

Канада вместе с США еще в 2023 году сделали общий заказ на 10 систем NASAMS у Raytheon. Компания пообещала изготовить их до конца 2024 года.

В этом заказе есть одна система, которую Оттава пообещала Киеву.

Наши системы войдут в этот транш, и мы немедленно отправим их в Украину. Билл Блэр Министр обороны Канады

Канада еще в январе 2023 года обещала передать систему ПВО. Из-за бюрократических препятствий не удалось быстро решить этот вопрос.

Что известно о современной системе ПВО NASAMS

Это зенитный ракетный комплекс средней дальности. Современная система ПВО представляет собой совместную разработку американской компании Raytheon и норвежской Norwegian Kongsberg.

ЗРК NASAMS создали более 30 лет назад — в 1993-м. На разработку потратили четыре года.

Система состоит из многофункциональной радиолокационной станции AN/TPQ-64, пусковой установки на автошасси Scania P113 и шести управляемых зенитных ракет AMRAAM.

Систему ПВО можно развернуть за 15 минут, а свернуть всего за три.

Максимальная дальность NASAMS составляет 40 км. Ракеты способны поражать вражеские цели на высоте до 16 км.

Стоимость системы составляет около 300 млн долл. Цена одной ракеты колеблется от 1 до 2,5 млн долл.

ЗРК NASAMS есть у Украины на вооружении. Их передали партнеры осенью 2022 года.