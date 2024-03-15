Производитель ПЗРК NASAMS откроет новый завод. Известна дата
Категория
Мир
Дата публикации

Производитель ПЗРК NASAMS откроет новый завод. Известна дата

Kongsberg
NASAMS
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Компания по производству передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS летом откроет еще одно предприятие. Там будут производить ракеты.

Kongsberg открывает новый завод

В релизе компании указывается, что ситуация с политикой безопасности в Европе усилила необходимость обеспечения наличия и поставок боеприпасов и ракет.

Об этом сообщает компания Kongsberg.

В прошлом году Европейская комиссия запустила программу ASAP (закон о поддержке производства боеприпасов) для увеличения производственных мощностей боеприпасов и ракет.

Компания приняла ряд мер по увеличению производственных мощностей, таких как инвестиции в новый ракетный завод в городе Конгсберг, который откроется этим летом.

По ее словам, теперь мощности еще больше увеличиваются при поддержке ЕС и Норвегии.

Инвестиции компании включают в себя оборудование и машины для увеличения мощности нового ракетного завода, а также новый объект, который займется производством компонентов датчиков. Кроме того, будут инвестиции в цепочку поставок.

Kongsberg планирует инвестировать в общей сложности 640 млн норвежских крон (55 млн евро), из которых ЕС вносит 10 млн евро.

Системы NASAMS для Украины.

NASAMS — это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.

ВСУ получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года.

В январе прошлого года в Минобороны Канады заявляли, что Украина сможет получить закупленную страной систему ПВО NASAMS в кратчайшие сроки, как только она будет подготовлена.

В ноябре президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже встали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.

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