Производитель ПЗРК NASAMS откроет новый завод. Известна дата

Компания по производству передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS летом откроет еще одно предприятие. Там будут производить ракеты.
Kongsberg открывает новый завод
В релизе компании указывается, что ситуация с политикой безопасности в Европе усилила необходимость обеспечения наличия и поставок боеприпасов и ракет.
Об этом сообщает компания Kongsberg.
В прошлом году Европейская комиссия запустила программу ASAP (закон о поддержке производства боеприпасов) для увеличения производственных мощностей боеприпасов и ракет.
Компания приняла ряд мер по увеличению производственных мощностей, таких как инвестиции в новый ракетный завод в городе Конгсберг, который откроется этим летом.
По ее словам, теперь мощности еще больше увеличиваются при поддержке ЕС и Норвегии.
Инвестиции компании включают в себя оборудование и машины для увеличения мощности нового ракетного завода, а также новый объект, который займется производством компонентов датчиков. Кроме того, будут инвестиции в цепочку поставок.
Kongsberg планирует инвестировать в общей сложности 640 млн норвежских крон (55 млн евро), из которых ЕС вносит 10 млн евро.
Системы NASAMS для Украины.
NASAMS — это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.
ВСУ получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года.
В ноябре президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже встали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.
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