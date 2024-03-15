Виробник ПЗРК NASAMS відкриє новий завод. Відома дата

Компанія з виробництва пересувних зенітних ракетних комплексыв NASAMS влітку відкриє ще одне підприємство. Там будуть виготовляти ракети.
Kongsberg відкриває новий завод
У релізі компанії вказується, що ситуація з політикою безпеки в Європі посилила необхідність забезпечення наявності та поставок боєприпасів і ракет.
Про це повідомляє компанія Kongsberg.
Минулого року Європейська комісія запустила програму ASAP (закон про підтримку виробництва боєприпасів), щоб збільшити виробничі потужності боєприпасів і ракет.
Компанія вжила низку заходів щодо збільшення виробничих потужностей, таких як інвестиції в новий ракетний завод у місті Конгсберг, який відкриється цього літа.
За її словами, тепер потужності ще більше збільшуються за підтримки ЄС і Норвегії.
Інвестиції компанії включають в себе обладнання та машини для збільшення потужності нового ракетного заводу, а також новий об'єкт, який займеться виробництвом компонентів датчиків. Крім того, будуть інвестиції в ланцюжок поставок.
Kongsberg планує інвестувати загалом 640 млн норвезьких крон (55 млн євро), з яких ЄС вносить 10 млн євро.
Системи NASAMS для України
NASAMS — це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.
ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року.
У листопаді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-