Украина получит от Канады систему ПВО NASAMS. Когда именно

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Среди тем разговора была оборонная поддержка Украины.
Главные тезисы
- Президент Украины и премьер-министр Канады провели разговор, в ходе которого были обсуждены оборонная поддержка Украины и поставка системы ПВО NASAMS.
- NASAMS — зенитный ракетный комплекс, способный поражать различные типы целей, включая маневрирующие аэродинамические объекты.
- Украина ожидает получить комплекс NASAMS до конца 2024 года, что даст возможность значительно усилить свою противовоздушную оборону.
Канада отправила систему ПВО NASAMS для Украины
По словам Зеленского, Трюдо выразил поддержку Плана победы Украины.
Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и вовлечению в эту работу стран Глобального Юга.
NASAMS — зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.
Канада передаст Украине NASAMS
Канада планирует передать Украине зенитный ракетный комплекс NASAMS для усиления противовоздушной обороны: это, вероятно, произойдет в начале следующего года.
Об этом в интервью CBC News заявил министр обороны Канады Билл Блэр.
Он отметил, что, по последней информации, производители Raytheon и Kongsberg Defence and Aerospace поставят 10 заказанных США комплексов NASAMS до конца этого года. Канада присоединилась к этому заказу в прошлом году.
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