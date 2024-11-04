Украина получит от Канады систему ПВО NASAMS. Когда именно

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Среди тем разговора была оборонная поддержка Украины.

Канада отправила систему ПВО NASAMS для Украины

По словам Зеленского, Трюдо выразил поддержку Плана победы Украины.

Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и вовлечению в эту работу стран Глобального Юга.

Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года. Говорили и о дальнейшей оборонной поддержке Украины, ситуации на фронте, в частности, привлечении к войне Северной Кореи. Скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году. Владимир Зеленский Президент Украины

NASAMS — зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.

Канада передаст Украине NASAMS

Канада планирует передать Украине зенитный ракетный комплекс NASAMS для усиления противовоздушной обороны: это, вероятно, произойдет в начале следующего года.

Об этом в интервью CBC News заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Он отметил, что, по последней информации, производители Raytheon и Kongsberg Defence and Aerospace поставят 10 заказанных США комплексов NASAMS до конца этого года. Канада присоединилась к этому заказу в прошлом году.