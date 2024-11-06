Сили ППО збили 38 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Вночі на 6 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито майже чотири десятки БПЛА.
Головні тези:
- У відбиття російської повітряної атаки були залучені зенітні ракетні війська, авіація та інші підрозділи оборони.
- 38 безпілотників було збито над територіями дев'яти областей України, включаючи Одеську, Київську та Черкаську області.
- Населення не постраждало, а влучань в критичну інфраструктуру не було допущено.
- Сили ППО успішно протистояли ворожій атакі, що підтверджує високий рівень готовності українських військових.
- Оперативні служби продовжують працювати над фіксацією наслідків цієї трагічної події для забезпечення безпеки країни.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, армія РФ у ніч проти 6 листопада запустила 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-31П для ударів по Одеській області. Запуск здійснювався з акваторії Чорного моря
Крім того, противник запустив по Україні загалом 63 ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу. Запуск — із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (у Росії) та з Чауда (окупований Крим).
У відбиття російської повітряної атаки були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 07.30 підтверджено збиття 38 БПЛА противника над територіями дев'яти областей, а саме — у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.
Також ще 20 ворожих безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України. Крім того, ще 2 російські БПЛА досі перебувають в повітряному просторі країни, й робота ППО триває.
Росія вкотре атакувала Київщину БпЛА
Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко в регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Також відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей виникла пожежа лісової підстилки.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.
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