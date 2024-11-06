Сили ППО збили 38 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Вночі на 6 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито майже чотири десятки БПЛА.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, армія РФ у ніч проти 6 листопада запустила 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-31П для ударів по Одеській області. Запуск здійснювався з акваторії Чорного моря

Крім того, противник запустив по Україні загалом 63 ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу. Запуск — із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (у Росії) та з Чауда (окупований Крим).

У відбиття російської повітряної атаки були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 07.30 підтверджено збиття 38 БПЛА противника над територіями дев'яти областей, а саме — у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Також ще 20 ворожих безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України. Крім того, ще 2 російські БПЛА досі перебувають в повітряному просторі країни, й робота ППО триває.

Росія вкотре атакувала Київщину БпЛА

Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко в регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Поширити

Також відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей виникла пожежа лісової підстилки.