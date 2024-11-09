Атака РФ на Украину. ПВО назвала новый эпицентр удара

Ночью 8-9 ноября российские захватчики снова атаковали мирные украинские города и села большим количеством ударных дронов. Большинство из них не долетели до своих целей.

Атака РФ на Украину 9 ноября — первые подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое вражеское нападение началось в 21:00 8 ноября.

Указано, что армия РФ атаковала из районов Приморско-Ахтарска и Орла — РФ, использовав для этого 51-м ударный БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа.

Что важно понимать, новым эпицентром удара стала Одесская область.

Для уничтожения вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено уничтожение 32-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях, сообщают Воздушные силы ВСУ. Поделиться

Кроме того, указано, что еще 18 российских дронов локационно потеряны в разных регионах Украины.

Фото: facebook.com/kpszsu

Последствия атаки России на Одессу 9 ноября

В городе под новый удар врага попали многоэтажки, частный сектор, административные помещения и транспорт.

Согласно последним данным, никто из гражданских не погиб и не пострадал.

Кроме того, сообщается, что в Одессе исчезла электроэнергия.

Одесский горсовет сообщил, что в результате российской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы. Поделиться

По словам и. о. городского головы Одессы Александра Филатова, это была уже третья подряд атака "Шахедами". Обломки беспилотника повредили жилищный комплекс, однако люди не пострадали.