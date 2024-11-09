Атака РФ на Украину. ПВО назвала новый эпицентр удара

Ночью 8-9 ноября российские захватчики снова атаковали мирные украинские города и села большим количеством ударных дронов. Большинство из них не долетели до своих целей.
Главные тезисы
- Десять вражеских БПЛА были локационно потеряны.
- Эпицентром удара стала Одесская область.
- В результате атаки в Одессе повреждены жилые комплексы, частный сектор и административные здания, однако гражданские не пострадали.
Атака РФ на Украину 9 ноября — первые подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое вражеское нападение началось в 21:00 8 ноября.
Указано, что армия РФ атаковала из районов Приморско-Ахтарска и Орла — РФ, использовав для этого 51-м ударный БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа.
Что важно понимать, новым эпицентром удара стала Одесская область.
Для уничтожения вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что еще 18 российских дронов локационно потеряны в разных регионах Украины.
Последствия атаки России на Одессу 9 ноября
В городе под новый удар врага попали многоэтажки, частный сектор, административные помещения и транспорт.
Согласно последним данным, никто из гражданских не погиб и не пострадал.
Кроме того, сообщается, что в Одессе исчезла электроэнергия.
По словам и. о. городского головы Одессы Александра Филатова, это была уже третья подряд атака "Шахедами". Обломки беспилотника повредили жилищный комплекс, однако люди не пострадали.
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