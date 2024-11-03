Недавно стало известно, что бранденбургский центр Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) одобрил совместное заявление с пророссийским Альянсом Сары Вагенкгенх (АСВ), которую также часто называют "подругой Путина".

Партия Шольца снова в центре громкого скандала

В Германии считают, что коалиция в земле Бранденбург между Социал-демократами канцлера Олафа Шольца и людьми из Альянса Сары Вагенкнехт может подорвать политический консенсус на федеральном уровне по поддержке Украины в войне.

Что важно понимать, их недавнее совместное заявление содержало такой фрагмент: "Невозможно будет закончить войну, передавая больше оружия".

Фото: скриншот скандального заявления об Украине

Представители обеих политических сил начали утверждать, что в будущем будут работать над дипломатическим разрешением "украинского конфликта".

Более того, они разнесли идею размещения ракет средней дальности и гиперзвуковых ракет на территории Германии.

Что говорят об этих намерениях другие немецкие партии

Скандальные заявления об Украине спровоцировали волну возмущения в разных политических кругах страны. Кроме того, свое недовольство выразили члены СДПГ на федеральном уровне.

На ситуацию мгновенно отреагировала Агнешка Бругер, депутат от Зеленых, входящих в коалицию Шольца.

По ее словам, СДПГ неожиданно для всех начала потакать "циничному и популистскому курсу АСВ".

Тот, кто говорит о мире, но подразумевает прекращение поддержки Украины, не хочет настоящего мира… Такая политика поставила бы под угрозу безопасность нашей страны и наших союзников, — подчеркнула политик. Поделиться

Кроме того, свое возмущение не скрывает эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот.

Последний обратил внимание на то, что скандальное заявление является разрывом с политикой Олафа Шольца и СДПГ.