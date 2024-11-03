Недавно стало известно, что бранденбургский центр Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) одобрил совместное заявление с пророссийским Альянсом Сары Вагенкгенх (АСВ), которую также часто называют "подругой Путина".
Главные тезисы
- Коалиция в Бранденбурге, которая может подорвать поддержку Украины в войне, вызвала негодование в политических кругах.
- Политические деятели и эксперты осуждают циничный и популистский курс, угрожающий безопасности страны и ее союзников.
- Скандальное заявление является разрывом с политикой Олафа Шольца и СДПГ.
Партия Шольца снова в центре громкого скандала
В Германии считают, что коалиция в земле Бранденбург между Социал-демократами канцлера Олафа Шольца и людьми из Альянса Сары Вагенкнехт может подорвать политический консенсус на федеральном уровне по поддержке Украины в войне.
Что важно понимать, их недавнее совместное заявление содержало такой фрагмент: "Невозможно будет закончить войну, передавая больше оружия".
Представители обеих политических сил начали утверждать, что в будущем будут работать над дипломатическим разрешением "украинского конфликта".
Более того, они разнесли идею размещения ракет средней дальности и гиперзвуковых ракет на территории Германии.
Что говорят об этих намерениях другие немецкие партии
Скандальные заявления об Украине спровоцировали волну возмущения в разных политических кругах страны. Кроме того, свое недовольство выразили члены СДПГ на федеральном уровне.
На ситуацию мгновенно отреагировала Агнешка Бругер, депутат от Зеленых, входящих в коалицию Шольца.
По ее словам, СДПГ неожиданно для всех начала потакать "циничному и популистскому курсу АСВ".
Кроме того, свое возмущение не скрывает эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот.
Последний обратил внимание на то, что скандальное заявление является разрывом с политикой Олафа Шольца и СДПГ.
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