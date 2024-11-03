Невозможно закончить войну. В Германии вспыхнул скандал из-за заявления об Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Невозможно закончить войну. В Германии вспыхнул скандал из-за заявления об Украине

Шольц
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Недавно стало известно, что бранденбургский центр Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) одобрил совместное заявление с пророссийским Альянсом Сары Вагенкгенх (АСВ), которую также часто называют "подругой Путина".

Главные тезисы

  • Коалиция в Бранденбурге, которая может подорвать поддержку Украины в войне, вызвала негодование в политических кругах.
  • Политические деятели и эксперты осуждают циничный и популистский курс, угрожающий безопасности страны и ее союзников.
  • Скандальное заявление является разрывом с политикой Олафа Шольца и СДПГ.

Партия Шольца снова в центре громкого скандала

В Германии считают, что коалиция в земле Бранденбург между Социал-демократами канцлера Олафа Шольца и людьми из Альянса Сары Вагенкнехт может подорвать политический консенсус на федеральном уровне по поддержке Украины в войне.

Что важно понимать, их недавнее совместное заявление содержало такой фрагмент: "Невозможно будет закончить войну, передавая больше оружия".

Фото: скриншот скандального заявления об Украине

Представители обеих политических сил начали утверждать, что в будущем будут работать над дипломатическим разрешением "украинского конфликта".

Более того, они разнесли идею размещения ракет средней дальности и гиперзвуковых ракет на территории Германии.

Что говорят об этих намерениях другие немецкие партии

Скандальные заявления об Украине спровоцировали волну возмущения в разных политических кругах страны. Кроме того, свое недовольство выразили члены СДПГ на федеральном уровне.

На ситуацию мгновенно отреагировала Агнешка Бругер, депутат от Зеленых, входящих в коалицию Шольца.

По ее словам, СДПГ неожиданно для всех начала потакать "циничному и популистскому курсу АСВ".

Тот, кто говорит о мире, но подразумевает прекращение поддержки Украины, не хочет настоящего мира… Такая политика поставила бы под угрозу безопасность нашей страны и наших союзников, — подчеркнула политик.

Кроме того, свое возмущение не скрывает эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот.

Последний обратил внимание на то, что скандальное заявление является разрывом с политикой Олафа Шольца и СДПГ.

Мэр Мюнхена от СДПГ Дитер Райтер заявил, что язык бранденбургской ячейки партии "неприемлем".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц признал свою серьезную ошибку на фоне войны России против Украины
Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц обратится к союзникам с новым предложением касательно Украины
Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В команде Шольца неожиданно изменили отношение к другу Путина
В партии Шольца неожиданно изменили свою позицию касательно Шредера

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?