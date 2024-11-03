Неможливо закінчити війну. У Німеччині спалахнув скандал через заяву про Україну

Нещодавно стало відомо, що бранденбурзький осередок Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН) схвалив спільну заяву з проросійським Альянсом Сари Вагенкгенх (АСВ), яку також часто називають “подругою Путіна”.

Партія Шольца втрапила в гучний скандал

У Німеччині вважають, що коаліція в землі Бранденбург між Соціал-демократами канцлера Олафа Шольца та лівроадикалами з Альянсу Сари Вагенкнехт може підірвати політичний консенсус на федеральному рівні щодо підтримки України у війні.

Що важливо розуміти, їхня нещодавня спільна заява містила такий фрагмент: "Неможливо буде закінчити війну, постачаючи більше зброї".

Фото: скриншот скандальної заяви щодо України

Представники обох політичних сил почали стверджувати, що в майбутньому будуть працювати над дипломатичним вирішенням "українського конфлікту".

Ба більше, вони рознесли вщент ідею щодо розміщення ракет середньої дальності та гіперзвукових ракет на території Німеччини.

Що кажуть про ці наміри інші німецькі партії

Скандальні заяви щодо України спровокували хвилю обурення в різних політичних колах країни. Окрім того, своє невдоволення висловили члени СДПН на федеральному рівні.

На ситуацію миттєво відреагувала Аґнєшка Бруґґер, депутатка від Зелених, які входять до коаліції Шольца.

За її словами, СДПН неочікувано для всіх почала потурати "цинічному і популістському курсу АСВ".

Той, хто говорить про мир, але має на увазі припинення підтримки України, не хоче справжнього миру… Така політика поставила б під загрозу безпеку нашої країни і наших союзників, — наголосила політикиня. Поширити

Окрім того, своє обурення не приховує експерт з питань зовнішньої політики СДПН Міхаель Рот.

Останній звернув увагу на те, що скандальна заява є розривом з політикою Олафа Шольца і СДПН.