Украинские воины ликвидировали более 1600 солдат РФ и много техники — видео

Потери армии РФ по состоянию на 9 ноября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 707540 (+1660) человек,

танков — 9238 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 18697 (+36) ед,

артиллерийских систем — 20249 (+23) ед,

РСЗО — 1245 (+0) ед,

средств ПВО — 996 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 18575 (+49),

крылатых ракет — 2634 (+3),

кораблей / катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 28561 (+66) ед,

специальной техники — 3604 (+2).

Что происходит на фронте 9 ноября

Как сообщает Генштаб ВСУ, ситуация на поле боя до сих пор сложная, несмотря на то, что украинские защитники продолжают уверенно удерживать оборону.

8 ноября на фронте было зафиксировано 171 боевое столкновение.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 82 авиаудара, сбросив 137 КАБ.

Более того, армия РФ совершила 4345 обстрелов, в том числе 103 — из реактивных систем залпового огня, и привлекла для поражения 1333 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Водологи, Стецьковка, Хотинь, Журавка, Краснополье, Новослободское, Сварково, Беловоды Сумской области; Волчанск, Бочково, Ковшаровка, Новоосиново, Богуславка Харьковской области; Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка, Петровка, Звездное, Балаган, Александрополь, Курахово, Большая Новоселка, Ясная Поляна, Сухие Ялы Донецкой области; Лобковое, Новодаровка Запорожской области; Украинка, Михайловка, Одрадокаменка, Токаровка, Понятовка Херсонской области. Поделиться

Кроме того, указано, что ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов и 2 командных пункта армии РФ.