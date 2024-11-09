Украинские воины ликвидировали более 1600 солдат РФ и много техники — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ликвидировали более 1600 солдат РФ и много техники — видео

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

В течение 8 ноября Силы обороны Украины успешно уничтожили 1660 российских оккупантов, 36 ББМ и 23 артиллерийские системы.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 171 боевое столкновение.
  • Украинские воины поразили склады боеприпасов и командные пункты врага.
  • Ситуация на поле боя остается сложной, однако ВСУ держат оборону.

Потери армии РФ по состоянию на 9 ноября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 707540 (+1660) человек,

  • танков — 9238 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 18697 (+36) ед,

  • артиллерийских систем — 20249 (+23) ед,

  • РСЗО — 1245 (+0) ед,

  • средств ПВО — 996 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18575 (+49),

  • крылатых ракет — 2634 (+3),

  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28561 (+66) ед,

  • специальной техники — 3604 (+2).

Что происходит на фронте 9 ноября

Как сообщает Генштаб ВСУ, ситуация на поле боя до сих пор сложная, несмотря на то, что украинские защитники продолжают уверенно удерживать оборону.

8 ноября на фронте было зафиксировано 171 боевое столкновение.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 82 авиаудара, сбросив 137 КАБ.

Более того, армия РФ совершила 4345 обстрелов, в том числе 103 — из реактивных систем залпового огня, и привлекла для поражения 1333 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Водологи, Стецьковка, Хотинь, Журавка, Краснополье, Новослободское, Сварково, Беловоды Сумской области; Волчанск, Бочково, Ковшаровка, Новоосиново, Богуславка Харьковской области; Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка, Петровка, Звездное, Балаган, Александрополь, Курахово, Большая Новоселка, Ясная Поляна, Сухие Ялы Донецкой области; Лобковое, Новодаровка Запорожской области; Украинка, Михайловка, Одрадокаменка, Токаровка, Понятовка Херсонской области.

Кроме того, указано, что ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов и 2 командных пункта армии РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем Россия вооружила солдат КНДР — данные разведчиков
ГУР
Солдаты КНДР
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Невозможно закончить войну. В Германии вспыхнул скандал из-за заявления об Украине
Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готовит для Путина очень плохой сценарий на фоне войны РФ против Украины
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?