Украинские воины ликвидировали более 1600 солдат РФ и много техники — видео

В течение 8 ноября Силы обороны Украины успешно уничтожили 1660 российских оккупантов, 36 ББМ и 23 артиллерийские системы.
Главные тезисы
- На фронте произошло 171 боевое столкновение.
- Украинские воины поразили склады боеприпасов и командные пункты врага.
- Ситуация на поле боя остается сложной, однако ВСУ держат оборону.
Потери армии РФ по состоянию на 9 ноября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 707540 (+1660) человек,
танков — 9238 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 18697 (+36) ед,
артиллерийских систем — 20249 (+23) ед,
РСЗО — 1245 (+0) ед,
средств ПВО — 996 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18575 (+49),
крылатых ракет — 2634 (+3),
кораблей / катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28561 (+66) ед,
специальной техники — 3604 (+2).
Что происходит на фронте 9 ноября
Как сообщает Генштаб ВСУ, ситуация на поле боя до сих пор сложная, несмотря на то, что украинские защитники продолжают уверенно удерживать оборону.
8 ноября на фронте было зафиксировано 171 боевое столкновение.
За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 82 авиаудара, сбросив 137 КАБ.
Более того, армия РФ совершила 4345 обстрелов, в том числе 103 — из реактивных систем залпового огня, и привлекла для поражения 1333 дрона-камикадзе.
Кроме того, указано, что ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов и 2 командных пункта армии РФ.
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