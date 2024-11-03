Трамп готовит для Путина очень плохой сценарий на фоне войны РФ против Украины
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Трамп готовит для Путина очень плохой сценарий на фоне войны РФ против Украины

Трамп
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Источник:  The Washington Post

Кремль не афиширует, что поддерживает Дональда Трампа и делает все возможное, чтобы тот снова возглавил Белый дом. Однако российский диктатор Владимир Путин даже не подозревает, что задумал лидер республиканцев.

Главные тезисы

  • Отношения США и РФ могут ухудшиться, даже если Трамп снова станет президентом.
  • План Трамп по завершению войны может разочаровать и Киев, и Москву.
  • Путин никогда не получит от Трампа то, что он хочет в Украине.

Путин не получит от Трампа то, чего хочет

Как утверждают инсайдеры издания, планы республиканца по прекращению войны РФ против Украины могут оказаться неприемлемыми для Путина.

Журналисты обращают внимание на то, что отношения между США и РФ продолжали ухудшаться даже во время президентства Трампа, а это значит, что в этот раз ситуация вряд ли изменится.

В Кремле это понимают, однако до сих пор питают надежду на то, что республиканец даст возможность Путину оккупировать всю Украину.

Конечно, они хотят Трампа, это понятно. Но результат этих выборов не изменит правила игры для России. Ситуация стала действительно ужасающей. Американо-российские отношения зашли в тупик. И все заложники этого — даже Путин, — заявил бывший кремлевский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

План Трампа может не понравиться ни Украине, ни РФ

Что важно понимать, экс-советчики Трампа — Фред Фляйц и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог — разработали новый план.

Он предполагает временное прекращение огня вдоль нынешних линий боевых действий. Кроме того, указано, что Киев получит дальнейшие западные поставки оружия только при условии, что он вступит в мирные переговоры с Россией.

Несмотря на то, что Украине такая идея точно не понравится, она тоже не сможет удовлетворить Кремль.

Для Путина это очень плохой сценарий. Путину не нужна территория. Ему нужна Украина, — заявила старшая научная сотрудница Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова.

По ее мнению, лидер республиканцев никогда не предложит Путину то, что он хочет получить в Украине.

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