Кремль не афішує, що вболіває за Дональда Трампа та робить все можливе, щоб той знову очолив Білий дім. Однак російський диктатор Володимир Путін навіть не підозрює, що замислив лідер республіканців.
Головні тези:
- Відносини США та РФ можуть погіршитися, навіть якщо Трамп знову стане президентом.
- План Трамп щодо завершення війни може розчарувати і Київ, і Москву.
- Путін ніколи не отримає від Трампа те, що він хоче в Україні.
Путін не отримає від Трампа те, чого хоче
Як стверджують інсайдери видання, плани республіканця щодо припинення війни РФ проти України можуть виявитися неприйнятними безпосередньо для Путіна.
Журналісти звертають увагу на те, що відносини між США та РФ продовжувалися погіршуватися навіть під час президенства Трампа, а це означає, що цього разу ситуація навряд чи зміниться.
У Кремлі це розуміють, однак досі плекають надію на те, що республіканець дасть можливість Путіну окупувати всю Україну.
План Трампа може не сподобатися ні Україні, ні РФ
Що важливо розуміти, ексрадники Трампа — Фред Фляйц і генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог — розробили новий план.
Він передбачає тимчасове припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій. Окрім того, наголошується, що Київ отримає подальші західні постачання зброї лише за умови, що він вступить у мирні переговори з Росією.
Попри те, що Україні така ідея точно не сподобається, вона також не зможе вдовольнити Кремль.
На її переконання, лідер республіканців ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче отримати в Україні.
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