Кремль не афішує, що вболіває за Дональда Трампа та робить все можливе, щоб той знову очолив Білий дім. Однак російський диктатор Володимир Путін навіть не підозрює, що замислив лідер республіканців.

Путін не отримає від Трампа те, чого хоче

Як стверджують інсайдери видання, плани республіканця щодо припинення війни РФ проти України можуть виявитися неприйнятними безпосередньо для Путіна.

Журналісти звертають увагу на те, що відносини між США та РФ продовжувалися погіршуватися навіть під час президенства Трампа, а це означає, що цього разу ситуація навряд чи зміниться.

У Кремлі це розуміють, однак досі плекають надію на те, що республіканець дасть можливість Путіну окупувати всю Україну.

Звичайно, вони хочуть Трампа, це зрозуміло. Але результат цих виборів не змінить правила гри для Росії. Ситуація стала дійсно жахливою. Американсько-російські відносини зайшли в глухий кут. І всі є заручниками цього — навіть Путін, — заявив колишній кремлівський чиновник, який говорив на умовах анонімності. Поширити

План Трампа може не сподобатися ні Україні, ні РФ

Що важливо розуміти, ексрадники Трампа — Фред Фляйц і генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог — розробили новий план.

Він передбачає тимчасове припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій. Окрім того, наголошується, що Київ отримає подальші західні постачання зброї лише за умови, що він вступить у мирні переговори з Росією.

Попри те, що Україні така ідея точно не сподобається, вона також не зможе вдовольнити Кремль.

Для Путіна це дуже поганий сценарій. Путіну не потрібна територія. Йому потрібна Україна, — заявила старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова. Поширити

На її переконання, лідер республіканців ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче отримати в Україні.