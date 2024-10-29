Трамп VS Гарріс. Хто лідирує в опитуваннях напередодні виборів
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Трамп VS Гарріс. Хто лідирує в опитуваннях напередодні виборів

Трамп та Гарріс
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Джерело:  Reuters

Результати нового опитування Reuters/Ipsos вказують на те, що кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс досі випереджає свого суперника-республіканця Дональда Трампа в загальнонаціональному рейтингу, однак відрив між ними продовжує скорочуватися.

Головні тези:

  • Попри авторитет Трампа в питаннях економіки та імміграції, виборці вважають Гарріс компетентнішою у вирішенні проблеми політичного екстремізму.
  • Наразі передбачити результати виборів неможливо, хоча більшість американців досі підтримують демократку.
  • Дональд Трамп знову зводить наклеп на українського лідера Володимира Зеленського.

У Гарріс більше шансів на перемогу

Що важливо розуміти, станом на 29 жовтня загальнонаціональний рейтинг Гарріс становить 44%, тоді як Трампа — 43%.

Журналісти звертають увагу на те, що лише два тижні тому відрив демократки був більший — 3 відсоткові пункти.

Окрім того, наголошується, що віцепрезидентка США випереджала свого суперника в кожному опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному серед зареєстрованих виборців з липня, та з кінця вересня її перевага неухильно скорочувалася.

Як і в попередніх опитуваннях, виборці віддавали перевагу колишньому очільнику Білого дому, коли йшлось про питання економіки (47% проти 37%) та імміграції (48% проти 33%).

Попри це, вказано, що демократку вважають більш компетентною у вирішенні проблеми політичного екстремізму (40% проти 38%), але й тут її перевага скоротилась до двох пунктів із семи.

Трамп продовжує зводити наклеп на Зеленського

Як уже згадувалося раніше, нещодавно одіозний республіканець почав цинічно стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський міг не допустити початок війни, однак не зробив цього.

Варто звернути увагу на те, що на цьому тлі Дональд Трамп не звинувачує російського диктатора Володимира Путіна у вторгненні в Україну.

Я думаю, що Зеленський — один із найкращих торговців, яких я будь-коли бачив. Кожного разу, коли він приїжджає, ми даємо йому сто мільярдів доларів. Хто ще в історії отримував такі гроші? Такого ніколи не було. І це не значить, що я не хочу допомогти йому, тому що мені дуже шкода цих людей. Але він не мав права дозволити тій війні початись, — заявив Трамп.

Колишній президент США також безсоромно бреше, що Україна — "більше не Україна", оскільки, мовляв, Росія знищила більшість населених пунктів країни.

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