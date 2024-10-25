Нічого не беруть. Трамп публічно принизив Євросоюз

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що вважає Європейський Союз "міні-Китаєм" у контексті торговельних відносин.
Головні тези:
- Німеччина боїться повернення Трампа у Білий дім.
- Трамп планує запровадити тарифи на майже весь імпорт, що сприятиме зростанню виробництва в США.
- Європейський Союз готується до можливої перемоги Трампа, розробляючи список товарів для обкладання митами в разі необхідності.
Трамп накинувся на ЄС з новими звинуваченнями
Лідер республіканців почав скаржитися на те, що Євросоюз не купує машини та сільськогосподарську продукцію американського виробництва.
Що важливо розуміти, дефіцит торгівлі товарами США з Євросоюзом торік становив 157,9 млрд євро, що еквівалентно 170,54 млрд доларів. Це підтверджують дані статистичного агентства Євростат.
Окрім того, наголошується, що повернення республіканця у Білий дім може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо він розпочне торгову війну між Штатами і ЄС.
ЄС уже готується до можливої перемоги Трампа
Офіційний Брюссель уже підготував список американських товарів, які може обкласти митами, якщо одіозний республіканець переможе на виборах у США і все-таки запровадить тарифи на європейський імпорт.
Окрім того, наголошується, що це не є базовим сценарієм дій у разі повернення Трампа у Білий дім.
За словами інсайдерів, влада ЄС може піти на ухвалення тарифів лише у відповідь на дії офіційного Вашингтона, натомість Брюссель віддає перевагу пошуку домовленостей з Трампом щодо сфер, які становлять спільний інтерес — наприклад Китаю.
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