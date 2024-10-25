Нічого не беруть. Трамп публічно принизив Євросоюз

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що вважає Європейський Союз "міні-Китаєм" у контексті торговельних відносин.

Трамп накинувся на ЄС з новими звинуваченнями

Лідер республіканців почав скаржитися на те, що Євросоюз не купує машини та сільськогосподарську продукцію американського виробництва.

Нічого не беруть. У вас дефіцит у 312 млрд доларів з ЄС. Знаєте, ЄС — це міні... хоча не такий він і малий — це міні-Китай. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Що важливо розуміти, дефіцит торгівлі товарами США з Євросоюзом торік становив 157,9 млрд євро, що еквівалентно 170,54 млрд доларів. Це підтверджують дані статистичного агентства Євростат.

Окрім того, наголошується, що повернення республіканця у Білий дім може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо він розпочне торгову війну між Штатами і ЄС.

Трамп планує запровадити загальні тарифи в розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити тарифи на китайські товари до 60% і більше. За його словами, такі заходи сприятимуть зростанню виробництва в США. Поширити

ЄС уже готується до можливої перемоги Трампа

Офіційний Брюссель уже підготував список американських товарів, які може обкласти митами, якщо одіозний республіканець переможе на виборах у США і все-таки запровадить тарифи на європейський імпорт.

Окрім того, наголошується, що це не є базовим сценарієм дій у разі повернення Трампа у Білий дім.

За словами інсайдерів, влада ЄС може піти на ухвалення тарифів лише у відповідь на дії офіційного Вашингтона, натомість Брюссель віддає перевагу пошуку домовленостей з Трампом щодо сфер, які становлять спільний інтерес — наприклад Китаю.