Хвалив Гітлера. Ексглава апарату Білого дому розкрив шокуючу правду про Трампа

Як зізнався журналістам колишній голова апарату Білого дому Джон Келлі, експрезидент Дональд Трамп багато разів хвалив німецького диктатора Адольфа Гітлера, який розпочав Другу світову війну.

Трамп не приховує своєї симпатії до диктаторів та вбивць

За словами Келлі, існує ризик, що лідер республіканців правитиме як диктатор, якщо знову повернеться у Білий дім.

Ба більше, він звернув увагу на те, що Дональд Трамп відповідає визначенню "фашиста", а також "не розуміється на історії та Конституції".

Як згадує ексглава апарату Білого дому, був випадок, коли республіканець сказав йому таку фразу: "Гітлер зробив кілька добрих речей".

Джон Келлі може підтвердити попередні повідомлення про те, що Трамп неодноразово позитивно відгукувався про нацистського очільника.

Колишній президент, безумовно ставиться до вкрай правих поглядів, він, безумовно, авторитарний, захоплюється людьми, які є диктаторами — він це казав. Тож він, безумовно, підпадає під загальне визначення фашиста, — пояснив політик. Поширити

Команда Трампа знову все заперечує

За словами ексочільника апарату Білого дому, лідер республіканців — "безумовно, єдиний президент, який практично відкинув те, в чому полягає суть Америки, і що робить Америку Америкою, з точки зору Конституції, цінностей, того, як ми дивимося на все, включаючи сім'ю та уряд".

На ці гучні заяви одразу відреагував представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг. Він почав стверджувати, що Келлі "повністю зганьбився, вигадавши ці викриті історії".

У матеріалі видання наводиться ще кілька заяв колишнього глави апарату Білого дому щодо теми німецьких генералів навколо Гітлера, а також загиблих американців у Першій світовій війні.