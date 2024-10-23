Заблокуйте його. Байден висунув жорстку вимогу щодо Трампа

На переконання американського лідера Джо Байдена, кандидат у президент США Дональд Трамп є серйозною загрозою для демократії, тому його потрібно негайно "політично" заблокувати.
Головні тези:
- Джо Байден не приховує, що боїться повернення Дональда Трампа у Білий дім.
- Команда Трампа використовує агресивні методи проти опонентів, що веде до напруженої політичної ситуації
- Трампу пред'явлені звинувачення у кримінальних злочинах, йому загрожує ув'язнення.
Байден закликає не допустити Трампа до влади
З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив в офісі кампанії в Нью-Гемпширі та закликав демократичні сили до перемоги на виборах 5 листопада.
Він також звернув увагу на те, що лідер республіканців і колишній президент Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США.
Проти Трампа “воюють” його ж методами
Що важливо розуміти, одіозний політик, коли він балотувався в президенти в 2016 році, неодноразово головував на мітингах, на яких натовпи скандували "посадіть її", маючи на увазі тодішнього кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
Дональд Трамп ніколи не перешкоджав їм скандувати ці гасла.
У 2024 році під час мітингів на підтримку Гарріс її натовп іноді скандує "посадіть його", маючи на увазі Трампа.
Ці заклики не є абсурдними та цинічними, адже лідера республіканців визнали винним у 34 кримінальних злочинах, пов’язаними з приховуванням грошей, виплачених порнозірці.
Окрім того, наголошується, що йому також висунуто звинувачення в незаконній спробі скасувати свій програш на виборах 2020 року.
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