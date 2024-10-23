Заблокируйте его. Байден выдвинул жесткое требование касательно Трампа
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Заблокируйте его. Байден выдвинул жесткое требование касательно Трампа

Байден
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Источник:  Reuters

По убеждению американского лидера Джо Байдена, кандидат в президент США Дональд Трамп представляет серьезную угрозу для демократии, поэтому его нужно немедленно "политически" заблокировать.

Главные тезисы

  • Джо Байден не скрывает, что боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
  • Команда Трампа использует агрессивные методы против оппонентов, что ведет к напряженной политической ситуации.
  • Трампу предъявлены обвинения в уголовных преступлениях, ему грозит заключение.

Байден призывает не допустить Трампа к власти

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил в офисе кампании в Нью-Гэмпшире и призвал демократические силы к победе на выборах 5 ноября.

Мы должны заблокировать его. Политически заблокируйте его. Заблокируйте его. Вот что мы должны сделать.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Он также обратил внимание на то, что лидер республиканцев и бывший президент Трамп хочет пренебречь гарантиями Конституции США.

Наша демократия будет под угрозой, если Трамп победит кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, — предупредил Джо Байден.

Против Трампа "воюют" его же методами

Что важно понимать, одиозный политик, когда он баллотировался в президенты в 2016 году, неоднократно председательствовал на митингах, на которых толпы скандировали "посадите ее", имея в виду тогдашнего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп никогда не препятствовал им скандировать эти лозунги.

В 2024 году во время митингов в поддержку Харрис ее толпа иногда скандирует "посадите его", имея в виду Трампа.

Эти призывы не абсурдны и циничны, ведь лидера республиканцев признали виновным в 34 уголовных преступлениях, связанных с сокрытием денег, выплаченных порнозвезде.

Кроме того, известно, что ему также предъявлены обвинения в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.

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