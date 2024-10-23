Заблокируйте его. Байден выдвинул жесткое требование касательно Трампа

По убеждению американского лидера Джо Байдена, кандидат в президент США Дональд Трамп представляет серьезную угрозу для демократии, поэтому его нужно немедленно "политически" заблокировать.
Главные тезисы
- Джо Байден не скрывает, что боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
- Команда Трампа использует агрессивные методы против оппонентов, что ведет к напряженной политической ситуации.
- Трампу предъявлены обвинения в уголовных преступлениях, ему грозит заключение.
Байден призывает не допустить Трампа к власти
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил в офисе кампании в Нью-Гэмпшире и призвал демократические силы к победе на выборах 5 ноября.
Он также обратил внимание на то, что лидер республиканцев и бывший президент Трамп хочет пренебречь гарантиями Конституции США.
Против Трампа "воюют" его же методами
Что важно понимать, одиозный политик, когда он баллотировался в президенты в 2016 году, неоднократно председательствовал на митингах, на которых толпы скандировали "посадите ее", имея в виду тогдашнего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Дональд Трамп никогда не препятствовал им скандировать эти лозунги.
В 2024 году во время митингов в поддержку Харрис ее толпа иногда скандирует "посадите его", имея в виду Трампа.
Эти призывы не абсурдны и циничны, ведь лидера республиканцев признали виновным в 34 уголовных преступлениях, связанных с сокрытием денег, выплаченных порнозвезде.
Кроме того, известно, что ему также предъявлены обвинения в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.
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