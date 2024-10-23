Хвалил Гитлера. Экс-глава аппарата Белого дома раскрыл шокирующую правду о Трампе

Как признался журналистам бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, экс-президент Дональд Трамп много раз хвалил немецкого диктатора Адольфа Гитлера, который начал Вторую мировую войну.
Главные тезисы
- Дональд Трамп много раз хвалил немецкого диктатора Адольфа Гитлера, за что получил обвинения в симпатиях к диктаторам и убийцам.
- Бывший глава аппарата Белого дома предупреждает о риске возвращения авторитаризма, если Трамп снова станет президентом.
- Команда республиканца отбрасывает все обвинения.
Трамп не скрывает своей симпатии к диктаторам и убийцам
По словам Келли, существует риск, что лидер республиканцев будет править как диктатор, если снова вернется в Белый дом.
Более того, он обратил внимание на то, что Дональд Трамп отвечает определению "фашиста", а также "не разбирается в истории и Конституции".
Как вспоминает экс-глава аппарата Белого дома, был случай, когда республиканец сказал ему такую фразу: "Гитлер сделал несколько хороших вещей".
Джон Келли может подтвердить предварительные сообщения о том, что Трамп неоднократно положительно отзывался о нацистском руководителе.
Команда Трампа снова все отрицает
По словам экс-главы аппарата Белого дома, лидер республиканцев — "безусловно, единственный президент, практически отвергший то, в чем состоит суть Америки, и что делает Америку Америкой, с точки зрения Конституции, ценностей того, как мы смотрим на все, включая семьи и правительство".
На эти громкие заявления сразу отреагировал представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг. Он начал утверждать, что Келли "полностью опозорился, придумав эти разоблачительные истории".
В материале издания приводится еще несколько заявлений бывшего главы аппарата Белого дома по поводу темы немецких генералов вокруг Гитлера, а также погибших американцев в Первой мировой войне.
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