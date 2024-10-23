Хвалил Гитлера. Экс-глава аппарата Белого дома раскрыл шокирующую правду о Трампе
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Хвалил Гитлера. Экс-глава аппарата Белого дома раскрыл шокирующую правду о Трампе

Трамп
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Источник:  The New York Times

Как признался журналистам бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, экс-президент Дональд Трамп много раз хвалил немецкого диктатора Адольфа Гитлера, который начал Вторую мировую войну.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп много раз хвалил немецкого диктатора Адольфа Гитлера, за что получил обвинения в симпатиях к диктаторам и убийцам.
  • Бывший глава аппарата Белого дома предупреждает о риске возвращения авторитаризма, если Трамп снова станет президентом.
  • Команда республиканца отбрасывает все обвинения.

Трамп не скрывает своей симпатии к диктаторам и убийцам

По словам Келли, существует риск, что лидер республиканцев будет править как диктатор, если снова вернется в Белый дом.

Более того, он обратил внимание на то, что Дональд Трамп отвечает определению "фашиста", а также "не разбирается в истории и Конституции".

Как вспоминает экс-глава аппарата Белого дома, был случай, когда республиканец сказал ему такую фразу: "Гитлер сделал несколько хороших вещей".

Джон Келли может подтвердить предварительные сообщения о том, что Трамп неоднократно положительно отзывался о нацистском руководителе.

Бывший президент, безусловно, относится к крайне правым взглядам, он, безусловно, авторитарный, увлекается людьми, которые являются диктаторами — он это говорил. Так что он, безусловно, подпадает под общее определение фашиста, — объяснил политик.

Команда Трампа снова все отрицает

По словам экс-главы аппарата Белого дома, лидер республиканцев — "безусловно, единственный президент, практически отвергший то, в чем состоит суть Америки, и что делает Америку Америкой, с точки зрения Конституции, ценностей того, как мы смотрим на все, включая семьи и правительство".

На эти громкие заявления сразу отреагировал представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг. Он начал утверждать, что Келли "полностью опозорился, придумав эти разоблачительные истории".

В материале издания приводится еще несколько заявлений бывшего главы аппарата Белого дома по поводу темы немецких генералов вокруг Гитлера, а также погибших американцев в Первой мировой войне.

В ответ журналисты добавили, что ранее предвыборный штаб Трампа тоже отрицал, что кандидат от Республиканцев партии когда-либо говорил подобное.

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