Ничего не берут. Трамп публично унизил Евросоюз

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что считает Европейский Союз "мини-Китаем" в контексте торговых отношений.

Трамп набросился на ЕС с новыми обвинениями

Лидер республиканцев начал жаловаться на то, что Евросоюз не покупает машины и сельскохозяйственную продукцию американского производства.

Ничего не берут. У вас дефицит в 312 млрд долларов из ЕС. Знаете, ЕС — это мини... хотя не так он и мал — это мини-Китай, — заявил Дональд Трамп Поделиться

Что важно понимать, дефицит торговли товарами США с Евросоюзом в прошлом году составил 157,9 млрд. евро, что эквивалентно 170,54 млрд. долларов. Это подтверждают данные статистического агентства Евростат.

Кроме того, указано, что возвращение республиканца в Белый дом может оказаться серьезным ударом для экономики Германии, особенно если он начнет торговую войну между Штатами и ЕС.

Трамп планирует ввести общие тарифы в размере от 10% до 20% почти на весь импорт, а также значительно повысить тарифы на китайские товары до 60% и более. По его словам, подобные меры будут способствовать росту производства в США.

ЕС уже готовится к возможной победе Трампа

Официальный Брюссель уже подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами, если одиозный республиканец победит на выборах в США и введет тарифы на европейский импорт.

Что важно понимать, это не базовый сценарий действий в случае возвращения Трампа в Белый дом.

По словам инсайдеров, власти ЕС могут пойти на это только в ответ на действия официального Вашингтона, в то время как Брюссель предпочитает поиск договоренностей с Трампом относительно сфер, представляющих общий интерес — например Китая. Поделиться

После прихода к власти в 2018 году экс-президент США неожиданно ввел тарифы на европейскую сталь и алюминий. Тогда ЕС ввел пошлины против мотоциклов Harley-Davidson и джинсов Levi Strauss & Co.