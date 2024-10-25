Ничего не берут. Трамп публично унизил Евросоюз
Категория
Экономика
Дата публикации

Ничего не берут. Трамп публично унизил Евросоюз

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  AFP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что считает Европейский Союз "мини-Китаем" в контексте торговых отношений.

Главные тезисы

  • Германия боится возвращения Трампа в Белый дом.
  • Трамп планирует ввести тарифы почти на весь импорт, что будет способствовать росту производства в США.
  • Европейский Союз готовится к возможной победе Трампа, разрабатывая список товаров для обложения пошлинами.

Трамп набросился на ЕС с новыми обвинениями

Лидер республиканцев начал жаловаться на то, что Евросоюз не покупает машины и сельскохозяйственную продукцию американского производства.

Ничего не берут. У вас дефицит в 312 млрд долларов из ЕС. Знаете, ЕС — это мини... хотя не так он и мал — это мини-Китай, — заявил Дональд Трамп

Что важно понимать, дефицит торговли товарами США с Евросоюзом в прошлом году составил 157,9 млрд. евро, что эквивалентно 170,54 млрд. долларов. Это подтверждают данные статистического агентства Евростат.

Кроме того, указано, что возвращение республиканца в Белый дом может оказаться серьезным ударом для экономики Германии, особенно если он начнет торговую войну между Штатами и ЕС.

Трамп планирует ввести общие тарифы в размере от 10% до 20% почти на весь импорт, а также значительно повысить тарифы на китайские товары до 60% и более. По его словам, подобные меры будут способствовать росту производства в США.

ЕС уже готовится к возможной победе Трампа

Официальный Брюссель уже подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами, если одиозный республиканец победит на выборах в США и введет тарифы на европейский импорт.

Что важно понимать, это не базовый сценарий действий в случае возвращения Трампа в Белый дом.

По словам инсайдеров, власти ЕС могут пойти на это только в ответ на действия официального Вашингтона, в то время как Брюссель предпочитает поиск договоренностей с Трампом относительно сфер, представляющих общий интерес — например Китая.

После прихода к власти в 2018 году экс-президент США неожиданно ввел тарифы на европейскую сталь и алюминий. Тогда ЕС ввел пошлины против мотоциклов Harley-Davidson и джинсов Levi Strauss & Co.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Они не будут ждать. Чего Украине ждать от Харрис и Трампа
Трамп и Харрис
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Заблокируйте его. Байден выдвинул жесткое требование касательно Трампа
Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Хвалил Гитлера. Экс-глава аппарата Белого дома раскрыл шокирующую правду о Трампе
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?