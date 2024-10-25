Ничего не берут. Трамп публично унизил Евросоюз

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что считает Европейский Союз "мини-Китаем" в контексте торговых отношений.
Главные тезисы
- Германия боится возвращения Трампа в Белый дом.
- Трамп планирует ввести тарифы почти на весь импорт, что будет способствовать росту производства в США.
- Европейский Союз готовится к возможной победе Трампа, разрабатывая список товаров для обложения пошлинами.
Трамп набросился на ЕС с новыми обвинениями
Лидер республиканцев начал жаловаться на то, что Евросоюз не покупает машины и сельскохозяйственную продукцию американского производства.
Что важно понимать, дефицит торговли товарами США с Евросоюзом в прошлом году составил 157,9 млрд. евро, что эквивалентно 170,54 млрд. долларов. Это подтверждают данные статистического агентства Евростат.
Кроме того, указано, что возвращение республиканца в Белый дом может оказаться серьезным ударом для экономики Германии, особенно если он начнет торговую войну между Штатами и ЕС.
Трамп планирует ввести общие тарифы в размере от 10% до 20% почти на весь импорт, а также значительно повысить тарифы на китайские товары до 60% и более. По его словам, подобные меры будут способствовать росту производства в США.
ЕС уже готовится к возможной победе Трампа
Официальный Брюссель уже подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами, если одиозный республиканец победит на выборах в США и введет тарифы на европейский импорт.
Что важно понимать, это не базовый сценарий действий в случае возвращения Трампа в Белый дом.
После прихода к власти в 2018 году экс-президент США неожиданно ввел тарифы на европейскую сталь и алюминий. Тогда ЕС ввел пошлины против мотоциклов Harley-Davidson и джинсов Levi Strauss & Co.
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