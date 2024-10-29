Результаты нового опроса Reuters/Ipsos указывают на то, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис до сих пор опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа в общенациональном рейтинге, однако отрыв между ними продолжает сокращаться.

У Харрис больше шансов на победу

Что важно понимать, по состоянию на 29 октября общенациональный рейтинг Харрис составляет 44%, тогда как Трампа — 43%.

Журналисты обращают внимание на то, что только две недели назад отрыв демократки был больше — 3 процентных пункта.

Кроме того, указано, что вице-президент США опережала своего соперника в каждом опросе Reuters/Ipsos, проведенном среди зарегистрированных избирателей с июля, и с конца сентября ее преимущество неуклонно сокращалось.

Как и в предыдущих опросах, избиратели предпочитали бывшего главу Белого дома, когда речь шла о вопросах экономики (47% против 37%) и иммиграции (48% против 33%).

Несмотря на это, указано, что демократка считается более компетентной в решении проблемы политического экстремизма (40% против 38%), но и здесь ее преимущество сократилось до двух пунктов из семи. Поделиться

Трамп продолжает клеветать на Зеленского

Как уже упоминалось ранее, недавно одиозный республиканец начал цинично врать, что украинский лидер Владимир Зеленский мог не допустить начала войны, но не сделал этого.

Следует обратить внимание на то, что на этом фоне Дональд Трамп не обвиняет российского диктатора Владимира Путина во вторжении в Украину.

Я думаю, что Зеленский — один из лучших торговцев, которых я когда-либо не видел. Каждый раз, когда он приезжает, мы даем ему сто миллиардов долларов. Кто еще в истории получал такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помочь ему, потому что мне очень жаль этих людей. Но он не имел права разрешить войне начаться, — заявил Трамп. Поделиться

Бывший президент США также беззастенчиво лжет, что Украина — "больше не Украина", поскольку, мол, Россия уничтожила большинство населенных пунктов страны.