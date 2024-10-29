Результаты нового опроса Reuters/Ipsos указывают на то, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис до сих пор опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа в общенациональном рейтинге, однако отрыв между ними продолжает сокращаться.
Главные тезисы
- Несмотря на авторитет Трампа в вопросах экономики и иммиграции, избиратели считают Харрис более компетентной в решении проблемы политического экстремизма.
- В настоящее время спрогнозировать результаты выборов невозможно, хотя большинство американцев до сих пор поддерживают демократку.
- Дональд Трамп снова клеветает на украинского лидера Владимира Зеленского.
У Харрис больше шансов на победу
Что важно понимать, по состоянию на 29 октября общенациональный рейтинг Харрис составляет 44%, тогда как Трампа — 43%.
Журналисты обращают внимание на то, что только две недели назад отрыв демократки был больше — 3 процентных пункта.
Кроме того, указано, что вице-президент США опережала своего соперника в каждом опросе Reuters/Ipsos, проведенном среди зарегистрированных избирателей с июля, и с конца сентября ее преимущество неуклонно сокращалось.
Как и в предыдущих опросах, избиратели предпочитали бывшего главу Белого дома, когда речь шла о вопросах экономики (47% против 37%) и иммиграции (48% против 33%).
Трамп продолжает клеветать на Зеленского
Как уже упоминалось ранее, недавно одиозный республиканец начал цинично врать, что украинский лидер Владимир Зеленский мог не допустить начала войны, но не сделал этого.
Следует обратить внимание на то, что на этом фоне Дональд Трамп не обвиняет российского диктатора Владимира Путина во вторжении в Украину.
Бывший президент США также беззастенчиво лжет, что Украина — "больше не Украина", поскольку, мол, Россия уничтожила большинство населенных пунктов страны.
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