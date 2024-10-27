Планирует ли Трамп вывести США из НАТО — ответ Ди Вэнса

Как утверждает кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп планирует оставить Штаты в составе Альянса, если он вернется в Белый дом.
Главные тезисы
- Дональд Трамп не намерен выводить США из НАТО, но требует, чтобы страны-члены платили свою долю в оборонных расходах.
- Джей Ди Вэнс особое внимание на этом фоне обратил на Германию.
- Соратник Трапа не захотел называть Путина врагом США.
Трамп пока не планирует выводить США из НАТО
По словам приспешника республиканца, он хочет, чтобы Альянс не терял свою мощь.
Что важно понимать, бывший президент США много раз кичился тем, что его давление на европейских союзников по НАТО подтолкнуло их к увеличению расходов на оборону во время его пребывания в Белом доме.
Команда Трампа все равно продолжает критиковать Альянс
Что интересно, не озвучивая четких условий для того, чтобы Штаты остались в блоке, Венс начал публично жаловаться на дисбаланс в обязательствах стран-членов.
Больше всего он обратил внимание на Германию, крупнейшую экономику Европы, часто становившуюся объектом давления Трампа во время его президентства.
Следует также отметить: Джей Ди Вэнс заявил, что российский диктатор Владимир Путин является противником Соединенных Штатов, но не захотел называть его врагом.
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