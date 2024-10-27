Как утверждает кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп планирует оставить Штаты в составе Альянса, если он вернется в Белый дом.

Трамп пока не планирует выводить США из НАТО

По словам приспешника республиканца, он хочет, чтобы Альянс не терял свою мощь.

Он хочет, чтобы мы остались в НАТО… Но он также хочет, чтобы страны НАТО действительно несли свою долю оборонного бремени, — подчеркнул Джей Ди Вэнс. Поделиться

Что важно понимать, бывший президент США много раз кичился тем, что его давление на европейских союзников по НАТО подтолкнуло их к увеличению расходов на оборону во время его пребывания в Белом доме.

Мы останемся в НАТО,— ответил Венс в интервью, когда журналистка требовала от него прямого ответа. Поделиться

Команда Трампа все равно продолжает критиковать Альянс

Что интересно, не озвучивая четких условий для того, чтобы Штаты остались в блоке, Венс начал публично жаловаться на дисбаланс в обязательствах стран-членов.

Больше всего он обратил внимание на Германию, крупнейшую экономику Европы, часто становившуюся объектом давления Трампа во время его президентства.

Фактически это Великобритания, несколько других стран и Соединенные Штаты… Проблема НАТО состоит в том, что особенно Германия должна тратить больше на безопасность, должна тратить больше на оборону, — заявил республиканец. Поделиться

Следует также отметить: Джей Ди Вэнс заявил, что российский диктатор Владимир Путин является противником Соединенных Штатов, но не захотел называть его врагом.