Украинцам придется это сделать. Команда Трампа озвучила новое циничное требование
Категория
Политика
Дата публикации

Украинцам придется это сделать. Команда Трампа озвучила новое циничное требование

Ди Вэнс
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Источник:  online.ua

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что Украина якобы должна отказаться от своих территорий, чтобы Россия остановила войну против нее.

Главные тезисы

  • Джей Ди Вэнс продолжает активно продвигать интересы России.
  • Встречи Зеленского с Трампом и Харрис свидетельствуют о том, что Украина готова наращивать сотрудничество с США, кто бы ни стал новым президентом.

Ди Вэнс снова лоббирует российские интересы

Украинцам придется это сделать, принять это решение... Они уж слишком истощены, — заявил приспешник Дональда Трампа.

Он также начал беззастенчиво врать, что такие утверждения уже проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в кулуарных.

Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может длиться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег, — добавил Джей Ди Вэнс.

Одиозный республиканец в очередной раз подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не имел никакого права совершать вторжение в Украину.

Несмотря на это, он убежден, что и Москва, и Киев хотят покончить с войной.

По словам приспешника Трампа, роль США заключается в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".

Чего Украине ждать от Гаррис и Трампа

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, готовность российского диктатора Владимира Путина к переговорам напрямую зависит от результатов выборов в США.

Я думаю, что они (россияне — ред.) будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению.

Как отметил президент, по информации, которую он получил на встречах с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, "они не будут ждать до января".

Они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также официально подтвердил, что встречи и с Харрис, и с Трампом были хорошими, однако он не хочет их сравнивать.

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