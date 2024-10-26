Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что Украина якобы должна отказаться от своих территорий, чтобы Россия остановила войну против нее.

Ди Вэнс снова лоббирует российские интересы

Украинцам придется это сделать, принять это решение... Они уж слишком истощены, — заявил приспешник Дональда Трампа. Поделиться

Он также начал беззастенчиво врать, что такие утверждения уже проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в кулуарных.

Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может длиться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег, — добавил Джей Ди Вэнс. Поделиться

Одиозный республиканец в очередной раз подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не имел никакого права совершать вторжение в Украину.

Несмотря на это, он убежден, что и Москва, и Киев хотят покончить с войной.

По словам приспешника Трампа, роль США заключается в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".

Q: "Do you think Ukraine will be put into a situation where it has to cede some of the land that Russia has taken?"

JD Vance: "The Ukrainians are going to have to make that decision...They're already so exhausted." pic.twitter.com/VmRdwffshm — Aristotle (@goLoko77) October 25, 2024

Чего Украине ждать от Гаррис и Трампа

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, готовность российского диктатора Владимира Путина к переговорам напрямую зависит от результатов выборов в США.

Я думаю, что они (россияне — ред.) будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению. Поделиться

Как отметил президент, по информации, которую он получил на встречах с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, "они не будут ждать до января".

Они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Владимир Зеленский также официально подтвердил, что встречи и с Харрис, и с Трампом были хорошими, однако он не хочет их сравнивать.