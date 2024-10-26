Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что Украина якобы должна отказаться от своих территорий, чтобы Россия остановила войну против нее.
Главные тезисы
- Джей Ди Вэнс продолжает активно продвигать интересы России.
- Встречи Зеленского с Трампом и Харрис свидетельствуют о том, что Украина готова наращивать сотрудничество с США, кто бы ни стал новым президентом.
Ди Вэнс снова лоббирует российские интересы
Он также начал беззастенчиво врать, что такие утверждения уже проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в кулуарных.
Одиозный республиканец в очередной раз подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не имел никакого права совершать вторжение в Украину.
Несмотря на это, он убежден, что и Москва, и Киев хотят покончить с войной.
По словам приспешника Трампа, роль США заключается в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".
Чего Украине ждать от Гаррис и Трампа
По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, готовность российского диктатора Владимира Путина к переговорам напрямую зависит от результатов выборов в США.
Как отметил президент, по информации, которую он получил на встречах с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, "они не будут ждать до января".
Владимир Зеленский также официально подтвердил, что встречи и с Харрис, и с Трампом были хорошими, однако он не хочет их сравнивать.
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