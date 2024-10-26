Українцям доведеться це зробити. Команда Трампа озвучила нову цинічну вимогу
Категорія
Політика
Дата публікації

Українцям доведеться це зробити. Команда Трампа озвучила нову цинічну вимогу

Джей Ді Венс
Джерело:  online.ua

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що Україна, мовляв, повинна відмовитися від своїх територій, щоб Росія зупинила війну проти неї.

Головні тези:

  • Джей Ді Венс продовжує активно просувати інтереси Росії.
  • Зустрічі Зеленського з Трампом та Гарріс свідчать про те, що Україна готова нарощувати співпрацю з США, хто б не став новим президентом.

Ді Венс знову лобіює російські інтереси

Українцям доведеться це зробити, прийняти це рішення... Вони вже занадто виснажені, — заявив поплічник Дональда Трампа.

Він також почав безсоромно брехати, що такі твердження вже прослизають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в кулуарних.

Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей, — додав Джей Ді Венс.

Одіозний республіканець вкотре наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не мав жодного права здійснювати вторгнення в Україні.

Попри це, він переконаний, що і Москва, і Київ хочуть покласти край війні.

За словами поплічника Трампа, роль США полягає в тому, щоб запитати Росію і Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".

Чого Україні очікувати від Гарріс і Трампа

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, готовність російського диктатора Володимира Путіна до перемовин безпосередньо залежить від результатів виборів у США.

Я думаю, що вони (росіяни — ред.) будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку.

Як зазначив президент, з інформації, яку він отримав на зустрічах із Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, "вони не будуть чекати до січня".

Вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть, — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що зустрічі і з Гарріс, і з Трампом були хорошими, однак він не хоче їх порівнювати.

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