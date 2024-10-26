Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що Україна, мовляв, повинна відмовитися від своїх територій, щоб Росія зупинила війну проти неї.
Головні тези:
- Джей Ді Венс продовжує активно просувати інтереси Росії.
- Зустрічі Зеленського з Трампом та Гарріс свідчать про те, що Україна готова нарощувати співпрацю з США, хто б не став новим президентом.
Ді Венс знову лобіює російські інтереси
Він також почав безсоромно брехати, що такі твердження вже прослизають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в кулуарних.
Одіозний республіканець вкотре наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не мав жодного права здійснювати вторгнення в Україні.
Попри це, він переконаний, що і Москва, і Київ хочуть покласти край війні.
За словами поплічника Трампа, роль США полягає в тому, щоб запитати Росію і Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".
Чого Україні очікувати від Гарріс і Трампа
На переконання українського лідера Володимира Зеленського, готовність російського диктатора Володимира Путіна до перемовин безпосередньо залежить від результатів виборів у США.
Як зазначив президент, з інформації, яку він отримав на зустрічах із Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, "вони не будуть чекати до січня".
Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що зустрічі і з Гарріс, і з Трампом були хорошими, однак він не хоче їх порівнювати.
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