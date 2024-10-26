Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що Україна, мовляв, повинна відмовитися від своїх територій, щоб Росія зупинила війну проти неї.

Ді Венс знову лобіює російські інтереси

Українцям доведеться це зробити, прийняти це рішення... Вони вже занадто виснажені, — заявив поплічник Дональда Трампа. Поширити

Він також почав безсоромно брехати, що такі твердження вже прослизають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в кулуарних.

Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей, — додав Джей Ді Венс. Поширити

Одіозний республіканець вкотре наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не мав жодного права здійснювати вторгнення в Україні.

Попри це, він переконаний, що і Москва, і Київ хочуть покласти край війні.

За словами поплічника Трампа, роль США полягає в тому, щоб запитати Росію і Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".

Q: "Do you think Ukraine will be put into a situation where it has to cede some of the land that Russia has taken?"

JD Vance: "The Ukrainians are going to have to make that decision...They're already so exhausted." pic.twitter.com/VmRdwffshm — Aristotle (@goLoko77) October 25, 2024

Чого Україні очікувати від Гарріс і Трампа

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, готовність російського диктатора Володимира Путіна до перемовин безпосередньо залежить від результатів виборів у США.

Я думаю, що вони (росіяни — ред.) будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку. Поширити

Як зазначив президент, з інформації, яку він отримав на зустрічах із Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, "вони не будуть чекати до січня".

Вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть, — наголосив глава держави. Поширити

Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що зустрічі і з Гарріс, і з Трампом були хорошими, однак він не хоче їх порівнювати.