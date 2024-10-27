Чи планує Трамп вивести США з НАТО — відповідь Ді Венса

Як стверджує кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс, Дональд Трамп планує залишити Штати у складі Альянсу, якщо він повернеться у Білий дім.
Головні тези:
- Дональд Трамп не планує виводити США з НАТО, але вимагає, щоб країни-члени сплачували свою частку у оборонних витратах.
- Джей Ді Венс особливу увагу на цьому тлі звернув на Німеччину.
- Соратник Трапа не захотів називати Путіна ворогом США.
Трамп поки не планує виводити США з НАТО
За словами поплічника республіканця, він хоче, щоб Альянс не втрачав свою міць.
Що важливо розуміти, колишній президент США багато разів хизувався тим, що його тиск на європейських союзників по НАТО підштовхнув їх до збільшення витрат на оборону під час його перебування в Білому домі.
Команда Трампа все одно продовжує критикувати Альянс
Що цікаво, не озвучуючи чітких умов для того, щоб Штати залишилися в блоці, Венс почав публічно скаржитися дисбаланс у зобов'язаннях країн-членів.
Найбільше він звернув увагу на Німеччину, найбільшу економіку Європи, яка часто ставала об'єктом тиску Трампа під час його президентства.
Варто також зазначити: Джей Ді Венс заявив, що російський диктатор Володимир Путін є супротивником Сполучених Штатів, але не захотів називати його ворогом.
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