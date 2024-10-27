Чи планує Трамп вивести США з НАТО — відповідь Ді Венса

Як стверджує кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс, Дональд Трамп планує залишити Штати у складі Альянсу, якщо він повернеться у Білий дім.

Трамп поки не планує виводити США з НАТО

За словами поплічника республіканця, він хоче, щоб Альянс не втрачав свою міць.

Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО… Але він також хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря, — наголосив Джей Ді Венс. Поширити

Що важливо розуміти, колишній президент США багато разів хизувався тим, що його тиск на європейських союзників по НАТО підштовхнув їх до збільшення витрат на оборону під час його перебування в Білому домі.

Ми залишимося в НАТО, — відповів Венс в інтерв’ю, коли журналістка вимагала від нього прямої відповіді. Поширити

Команда Трампа все одно продовжує критикувати Альянс

Що цікаво, не озвучуючи чітких умов для того, щоб Штати залишилися в блоці, Венс почав публічно скаржитися дисбаланс у зобов'язаннях країн-членів.

Найбільше він звернув увагу на Німеччину, найбільшу економіку Європи, яка часто ставала об'єктом тиску Трампа під час його президентства.

"Фактично це Велика Британія, кілька інших країн і Сполучені Штати… Проблема НАТО полягає в тому, що особливо Німеччина повинна витрачати більше на безпеку, повинна витрачати більше на оборону, — заявив республіканець. Поширити

Варто також зазначити: Джей Ді Венс заявив, що російський диктатор Володимир Путін є супротивником Сполучених Штатів, але не захотів називати його ворогом.