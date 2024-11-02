Ми готові. Демократи створили таємний план проти Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, члени Демократичної партії уже підготувались до сценарію, згідно з яким кандидат-республіканець Дональд Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах президента США.
Головні тези:
- Представники Демократичної партії планують заповнити інформаційне поле закликами до спокою та терпіння у період підрахунку голосів.
- Камала Гарріс також готова боротися до останнього, якщо Трамп спробує вкрасти у неї перемогу.
- Скандальний республіканець досі не визнав результат попередніх виборів, коли програв Джо Байдену.
Демократи не збирають здаватися й віддавати перемогу Трампу
Що важливо розуміти, нещодавно республіканець заявив, що він нібито готовий оголосити про свою перемогу в день виборів.
Це налякало та збентежило демократів, адже, як відомо, фінальний результат може стати відомим через кілька днів, особливо якщо будуть вимоги перерахунку голосів у деяких ключових штатах.
Скандал уже прокоментував кандидатка від демократів Камала Гарріс. За словами політикині, вона та її команда готуються до будь-яких провокацій з боку Трампа.
Що планують зробити демократи
Згідно з даними журналістів, вони мають намір заповнити американське інформаційне поле закликами до спокою і терпіння під час підрахунку голосів.
На цьому тлі варто нагадати, що 4 роки тому Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів.
Однак згодом стало відомо, що він програв своєму опоненту від Демократичної партії Джо Байдену.
Що цікаво, скандальний республіканець досі не визнав результат і продовжує говорити про "вкрадені вибори".
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