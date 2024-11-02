Ми готові. Демократи створили таємний план проти Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, члени Демократичної партії уже підготувались до сценарію, згідно з яким кандидат-республіканець Дональд Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах президента США.

Демократи не збирають здаватися й віддавати перемогу Трампу

Що важливо розуміти, нещодавно республіканець заявив, що він нібито готовий оголосити про свою перемогу в день виборів.

Це налякало та збентежило демократів, адже, як відомо, фінальний результат може стати відомим через кілька днів, особливо якщо будуть вимоги перерахунку голосів у деяких ключових штатах.

Скандал уже прокоментував кандидатка від демократів Камала Гарріс. За словами політикині, вона та її команда готуються до будь-яких провокацій з боку Трампа.

Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу ... ми готові відповісти. Камала Гарріс Кандидатка у президенти США

Що планують зробити демократи

Згідно з даними журналістів, вони мають намір заповнити американське інформаційне поле закликами до спокою і терпіння під час підрахунку голосів.

Щойно він (Трамп — ред.) неправдиво оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і розповісти правду, а також задіяти широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, щоб дати відсіч, — розповів ЗМІ один з представників Демократичної партії. Поширити

На цьому тлі варто нагадати, що 4 роки тому Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів.

Однак згодом стало відомо, що він програв своєму опоненту від Демократичної партії Джо Байдену.

Що цікаво, скандальний республіканець досі не визнав результат і продовжує говорити про "вкрадені вибори".