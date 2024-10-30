Європейський Союз нібито буде змушений "заплатити велику ціну" за те, що він не купує достатню кількість товарів американського виробництва. Про це заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп.
Головні тези:
- Плани Трампа впровадити мито на імпорт можуть серйозно підірвати світові ланцюги постачань та знизити німецький експорт до США.
- Республіканець розповів про свої стосунки з Путіним та відмовився коментувати інформацію про розмови з ним після 2021 року.
- Політик планує ухвалити "Акт Трампа про взаємну торгівлю".
Трамп продовжує залякувати ЄС
З черговою скандальною заявою лідер республіканців виступив під час мітингу у штаті Пенсильванія, де проходила його виборча кампанія.
Він також додав, що має намір ухвалити "Акт Трампа про взаємну торгівлю", якщо знову повернеться у Білий дім.
За словами колишнього президента США, він хоче поквитатися з офіційний Брюсселем за незначний експорт американських автомобілів та фермерських продуктів.
Ба більше, він уточнив, що планує запровадити 10% мита на імпорт з усіх країн і 60% мита на імпорт з Китаю.
За словами іноземних економістів, це стане справді серйозним ударом по ланцюгах постачань по всьому світу, що, цілком можливо, спровокує відповідні заходи і підвищить витрати.
Окрім того, наголошується, що німецький експорт до США може впасти майже на 15%, якщо Трамп знову очолить Білий дім.
Трамп прокоментував свою дружбу з Путіним
Нещодавно представники ЗМІ закликали лідера республіканців відреагувати на інформацію про нібито розмови з російським диктатором Володимиром Путіним після 2021 року.
Як уже згадувалося раніше, про це написав редактор The Washington Post Боб Вудворд у книзі "Війна" з посиланням на інсайдера в оточенні експрезидента.
Ба більше, одіозний політик вкотре заявив, що у нелегітимного президента РФ є "2000 ядерних боєголовок, як і у нас".
Що важливо розуміти, насправді у США понад 5500 боєголовок.
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