Ви заплатите велику ціну. Трамп публічно пригрозив Європі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ви заплатите велику ціну. Трамп публічно пригрозив Європі

Трамп
Джерело:  Reuters

Європейський Союз нібито буде змушений "заплатити велику ціну" за те, що він не купує достатню кількість товарів американського виробництва. Про це заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Плани Трампа впровадити мито на імпорт можуть серйозно підірвати світові ланцюги постачань та знизити німецький експорт до США.
  • Республіканець розповів про свої стосунки з Путіним та відмовився коментувати інформацію про розмови з ним після 2021 року.
  • Політик планує ухвалити "Акт Трампа про взаємну торгівлю".

Трамп продовжує залякувати ЄС

З черговою скандальною заявою лідер республіканців виступив під час мітингу у штаті Пенсильванія, де проходила його виборча кампанія.

Він також додав, що має намір ухвалити "Акт Трампа про взаємну торгівлю", якщо знову повернеться у Білий дім.

За словами колишнього президента США, він хоче поквитатися з офіційний Брюсселем за незначний експорт американських автомобілів та фермерських продуктів.

Вони не забирають наші машини. Вони не забирають наші фермерські продукти. Вони продають мільйони і мільйони автомобілів у США. Ні, ні, ні, ви заплатите велику ціну.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Ба більше, він уточнив, що планує запровадити 10% мита на імпорт з усіх країн і 60% мита на імпорт з Китаю.

За словами іноземних економістів, це стане справді серйозним ударом по ланцюгах постачань по всьому світу, що, цілком можливо, спровокує відповідні заходи і підвищить витрати.

Окрім того, наголошується, що німецький експорт до США може впасти майже на 15%, якщо Трамп знову очолить Білий дім.

Трамп прокоментував свою дружбу з Путіним

Нещодавно представники ЗМІ закликали лідера республіканців відреагувати на інформацію про нібито розмови з російським диктатором Володимиром Путіним після 2021 року.

Як уже згадувалося раніше, про це написав редактор The Washington Post Боб Вудворд у книзі "Війна" з посиланням на інсайдера в оточенні експрезидента.

Ну, я не коментую це, але скажу вам так: якщо я це зробив, то це розумний вчинок. Якщо я дружу з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано, з погляду держави, — відповів Трамп.

Ба більше, одіозний політик вкотре заявив, що у нелегітимного президента РФ є "2000 ядерних боєголовок, як і у нас".

Що важливо розуміти, насправді у США понад 5500 боєголовок.

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